“Sorun öğretmen yetiştirmek değil, planlama yapamamaktır”

TEL-SEN Başkanı Hakan Üredi, Meclis Alt Komitesi’nde onaylanan ve bugün Meclis gündemine getirilerek tartışmaya açılması beklenen Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na ilişkin açıklama yaptı. Üredi, öğretmen eksikliğinin çözümünün öğretmen yetiştirme sistemini değiştirmekten değil, bilimsel ve uzun vadeli planlamadan geçtiğini söyledi.

“İşsiz öğretmen üretmek reform değildir”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üredi, öğretmen arzı ile ihtiyaç arasındaki dengenin gözetilmesi gerektiğini belirterek, “Eğer ülkenin 10 yılda ihtiyacı 750 öğretmense, 1.500 öğretmen yetiştirmenin adı reform değil, işsiz öğretmen üretmektir” dedi.

Öğretmen yetiştirme politikalarının gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan Üredi, eğitim alanında atılacak adımların veriye dayalı olması gerektiğini ifade etti.

“Önce bu soruların cevabı verilmelidir”

Yeni düzenlemeler yapılmadan önce kapsamlı bir ihtiyaç analizinin şart olduğunu kaydeden Üredi, şu soruların yanıtlanması gerektiğini söyledi:

“Kaç öğretmene ihtiyaç var? Kaç öğretmen emekli olacak? Hangi branşlarda açık bulunuyor? Yeni sistem kaç öğretmen adayı yaratacak ve bunların kaçı atanabilecek? Bu soruların cevabı verilmeden yapılacak düzenlemeler kalıcı çözüm üretmeyecektir.”

“Sorun arz eksikliği değil, planlama eksikliğidir”

Geçici öğretmen sorununa da değinen Üredi, mevcut sıkıntının öğretmen sayısının yetersizliğinden değil, doğru planlama yapılmamasından kaynaklandığını belirtti.

“Geçici öğretmen sorununu çözmenin yolu, öğretmen yetiştirme sistemini kökten değiştirmek değildir. Sorun arz eksikliği değil, planlama eksikliğidir.”

Üredi, ihtiyaç kadar öğretmen yetiştirilmesi, kontenjanların bilimsel veriler ışığında belirlenmesi ve geçici öğretmenlerin sorunlarının ayrı bir düzenlemeyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

“Eğitim politikası geleceği planlama işidir”

Eğitim politikalarının kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli bir vizyonla oluşturulması gerektiğini ifade eden Üredi, “Eğitim politikası günü kurtarma değil, geleceği planlama işidir” dedi.

Öğretmen sendikaları ile istişare çağrısı

TEL-SEN olarak Meclis Alt Komitesi’nde onaylanan ve bugün Meclis gündemine getirilmesi beklenen tasarının, öğretmen sendikalarıyla kapsamlı şekilde istişare edilmesi gerektiğini belirten Üredi, öğretmen eksikliği sorununun anayasal ilkeler çerçevesinde bilimsel yöntemlerle çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Üredi, eğitim sisteminin sürdürülebilirliği ve öğretmen istihdamında yaşanan sorunların çözümü için katılımcı, bilimsel ve planlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı.