“Sorun giderildi, web hizmetleri yeniden başladı”

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ada geneli elektrik kesintileri ve sunucularımızın bulunduğu binadaki jeneratörün elektrik hatlarındaki dalgalanmadan dolayı devre dışı kalması nedeniyle web hizmetlerimizi durdurmak zorunda kalmıştık. Sorunun giderilmesiyle birlikte sunucularımız devreye alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.