“Sonuç verecek bir 5+1 istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in girişimiyle Kıbrıs sorununda başlatılan yeni inisiyatifi desteklediklerini belirterek, Kıbrıs Türk tarafı olarak çözüm odaklı bir süreçten yana olduklarını söyledi. Erhürman, olası bir 5+1 toplantısının ise yalnızca somut sonuç üretecekse anlamlı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın çağrısıyla gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından açıklama yapan Erhürman, toplantının temel gündem maddelerinin Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeler ile Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) olduğunu söyledi.

Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in kısa süre önce adada hem kendisi hem de Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü, ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la temaslarda bulunduğunu ve önümüzdeki günlerde Yunanistan ile Brüksel’de de görüşmeler gerçekleştireceğini anımsattı.

Bu temasların ardından siyasi partilere bilgi vermek amacıyla toplantıyı düzenlediklerini ifade eden Erhürman, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı.

“Bu yeni inisiyatifi destekliyoruz”

Guterres ve Holguin tarafından yürütülen yeni girişimi desteklediklerini belirten Erhürman, bu sürece kendi ilkeleri doğrultusunda iyi niyetle katkı koymaya hazır olduklarını söyledi.

“Müzakere olsun diye müzakere istemiyoruz, çözüm olsun diye müzakere istiyoruz” diyen Erhürman, bu nedenle Crans-Montana sonrasında Guterres’in de dile getirdiği “bu defa farklı olmalı” yaklaşımının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Erhürman, daha önce açıkladıkları dört maddelik metodolojinin de sürecin çalışmalarına ve ruhuna yerleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Kavramlar değil, içerik önemlidir”

Kıbrıs sorununda zaman zaman içeriği doldurulmamış kavramlar üzerinden tartışmalar yürütüldüğünü belirten Erhürman, çözümün olup olmayacağını gösterecek unsurun kullanılan kavramlar değil, ortaya konacak içerik olduğunu söyledi.

Erhürman, bu nedenle pozisyonların kavramlar üzerinden değil, çözüm arayışı doğrultusunda içerik temelinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Sonuç verecek bir 5+1 istiyoruz”

5+1 formatındaki toplantılara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erhürman, daha önce de dile getirdiği görüşlerini yineledi.

Lefkoşa’da iki liderin kendi başlarına çözebileceği konuların, BM Genel Sekreteri başkanlığında ve garantör ülkelerin katılımıyla ele alınmasının anlamlı olmadığını belirten Erhürman, geçmişte bunun yanlış bir algı yarattığını söyledi.

“Bir 5+1 toplantısı yapılsın ve orada güven yaratıcı önlemler konuşulsun” anlayışını doğru bulmadıklarını ifade eden Erhürman, güven yaratıcı önlemlerin Lefkoşa’da her zaman görüşülebileceğini kaydetti.

Erhürman, “5+1 olsun diye 5+1 değil, sonuç ortaya çıksın diye 5+1 olmalı” diyerek, böyle bir toplantıya karşı olmadıklarını ancak ön hazırlıkların çok iyi yapılması gerektiğini vurguladı.

“TMK’yı güçlendirmek için adımlar atılmalı”

Taşınmaz Mal Komisyonu konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erhürman, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin son kararının TMK’nın etkili olup olmadığı meselesiyle doğrudan ilgili olmadığını söyledi.

Bununla birlikte söz konusu kararın önemsiz görülmemesi gerektiğini belirten Erhürman, gerekli çalışmaların yapılmasının önem taşıdığını ifade etti.

TMK’nın etkinliğine ilişkin tartışmaların, komisyonu güçlendirme çabalarını gereksiz kılmadığını kaydeden Erhürman, hükümetle de bu konuda görüşlerini paylaştığını söyledi.

Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi’nde yer alan partilerin büyük ölçüde TMK’nın güçlendirilmesi konusunda benzer görüşleri paylaştığını da kaydetti.

“Sanki çözüm istermiş gibi girişimler yapılıyor”

“Kıbrıs konusunda son gelişmeleri değerlendirdik”

“Çözüm irademizi sağlam tutmamız gerekiyor”

“Karşılıklı kabul edilebilir kapsamlı çözümü destekliyoruz”

“Erhürman’ın metodolojisinden taviz vermemesi bizim için önemli”

“Kıbrıs konusunda atılacak tüm adımlara ciddiyetle yaklaşılmalı”