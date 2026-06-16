“Kıbrıs konusunda atılacak tüm adımlara ciddiyetle yaklaşılmalı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın çağrısıyla gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs konusunda yeni bir girişim sürecinin başladığının farkında olduklarını belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in girişimlerini anlamlı ve olumlu bulduklarını söyledi.

Çeler, sürecin artık sürüncemede kalmayan bir sonuca ulaşması yönünde adım atılmasının önemine dikkat çekerek, TDP olarak Kıbrıs konusunda atılacak tüm adımlara ciddiyetle yaklaşılması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin çözümden ve görüşmelerden kaçan taraf değil, olası bir çözüm sürecine pozitif katkı sağlayan taraf olması gerektiğini belirten Çeler, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erhürman'a desteklerini ilettiklerini ve konuyu toplantıda değerlendirdiklerini kaydetti.

Taşınmaz Mal Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Çeler, komisyonun daha hızlı çalışabilmesi için hükümetin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Çeler, hem maddi hem de bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik adımların atılmasının önemine işaret etti.

“Herhangi bir rakamsal çalışma yapılmadığını öğrendik”

Çeler, toplantıda yerel seçimlerle milletvekilliği seçimlerinin birlikte yapılması konusunu da gündeme getirdiklerini belirterek, bu yönde bir fizibilite çalışması yapılıp yapılmadığını sorduklarını söyledi.

“Hükümet tarafından herhangi rakamsal bir çalışma yapılmadığını öğrendik” diyen Çeler, konunun toplantıda ele alınan başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.