Son 1 yıllık süreçte merkezi bütçeden maaş çeken kişi sayısı 985 arttı

Kamu maliyesinin en büyük gider kalemi TRANSFER GİDERLERİDİR. Yani maaş nitelikli ödemelerdir. Bu giderler kamu maliyesinin en katı giderleri olup enflasyonist ortamda maaşların yasa gereği (Eşelmobil) 6 ayda bir revize edildiği için artmaktadır.

Ocak 2025 maaş ödemeleri toplamı, tablodan görüldüğü üzere Ocak 2024 toplam maaş ödemesi 2.656.216.747,24 TL iken Ocak 2025 maaş ödemelerinde %59,86 oranında artışla 4.437.505.092,60 TL rakamına ulaştı.

Bu artışın oluşmasının tek sebebi maaşların artması değildir. Tablodan görüldüğü üzere Ocak 2025 maaş ödemelerindeki kişi sayısı Ocak 2024 maaş ödemelerindeki toplam kişi sayısı,

44.773 iken 985 KİŞİ ARTARAK 45.758 KİŞİ SAYISINA ULAŞMIŞTIR

Net artış olan 985 sayısı gerçekte daha yüksektir. Çünkü tablodan görüldüğü üzere Emekli Sandığı Fonu Kapsamı dışındaki, Mücahit Emeklisi ve ŞHT, Şehit Eşi, Malul, Malul Gazi, Ebeveyn kişi sayıları sırasıyla Ocak 2025'te Ocak 2024'e göre 162 kişi, 45 kişi ve 22 kişi olmak üzere toplamda 229 kişi azalmıştır. Bunun nedeni bu statüde maaş çeken kişilerin yaşlarının yüksek olması nedeniyle olası VEFAT etmiş olmalarından kaynaklanmaktadır.

TABLODA BELİRTTİĞİMİZ MEMUR, İŞÇİ, EMEKLİ ve DESTEK VERİLENLER OLARAK GRUPLARIN AYRI, AYRI DEĞERLENDİRİLMESİ:

MEMUR: Bu gruptaki kişi sayısı son 1 yılda nette 61 kişi artarken bunun dağılımına baktığımızda kadrolu memur sayısı 104 öğretmen sayısı 69 sözleşmeli kişi sayısı ise 19 kişi artmıştır. Grubun diğer statüsünde olan geçici memur, diğer geçici memur ki bunlar sivil değil mukaveleli olarak farklı görevleri bulunmaktadır azalmıştır. Muhtemelen kamudaki görevleri bitmiştir. Geçici memur sayısındaki azalmanın bir diğer nedeni de bu kişilerin KHK sınavlarında başarılı olup asli kadrolara yani Kadrolu memur veya öğretmen statüsüne geçmiş olmalarından kaynaklanmaktadır.

İŞÇİ: Bu gruptaki kişi sayısı son 1 yılda nette 222 kişi artarken bunun dağılımına baktığımızda kadrolu işçi sayısı 10 kişi azalırken GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI 186 KİŞİ ve sivil olmayan işçi sayısı 47 kişi artmıştır. Fiiliyatta gerek nette 222 kişi gerekse geçici işçi sayısı 186 kişiden çok daha fazla artmıştır. Çünkü 2024 yılı içerisinde kamudaki görevi son bulup emekli olan işçiler mevcut olup bu statüdeki kişiler emekli maaşlarını Sosyal Sigortalar Dairesinden almaktadır. Yani tablomuzdaki emekli grubuna dahil değildirler. Bu noktada kamuya artık yasa gereği GEÇİCİ MEMUR alınamazken GEÇİCİ İŞÇİ ALINABİLDİĞİ ve bu statüdeki istihdamlar için ne münhal ne de yarışma sınavı yapılmaksızın istihdamların yapıldığını belirtmekte yarar vardır. Özetle kamunun bu statüdeki istihdamlarda fırsat eşitliğini dikkate almadığını vurgulamakta yarar vardır. Mutlak surette GEÇİCİ MEMUR istihdamını engelleyen yasanın bir benzeri kamuya istihdam edilecek İŞÇİLER içinde yapılmalıdır.

EMEKLİ: Bu gruptaki kişi sayısı son 1 yılda nette 421 kişi artarken Emekli Sandığı Fonu Kapsamı dışındaki emekli sayısı 162, Mücahit emekli sayısı ise 45 kişi azalmıştır. Bu statüde yeni ilave emekli yasa gereği olmazken bu statülerdeki kişilerin yaş durumları nedeniyle vefat etmişlerdir. Emekli grubunda olup Emekli Sandığı Fonu kapsamındaki artış 614 kişi (1 Temmuz 1987 sonrası ve 1 Ocak 2008 öncesi kamuda istihdam edilen kadrolu memurlar) ve özel yasayla yerel yönetimlerde görev yapan, ancak emekli oldukları zaman emekli maaşlarını merkezi bütçeden alan kişi sayısında ise 14 kişi artış olmuştur. Bu noktada kamuda halen 3000 civarında Emekli Sandığı Fonu kapsamında memur statüsünde çalışan kişi olduğunu dikkate aldığımızda 2030'lu yılların ortalarına kadar bu kapsamdaki kişilerin önce artan sonra da azalan bir trendde emekli olacaklarını bu nedenle ilk etapta son 1 yılda nette emekli maaşı alan kişi sayısının 421 kişi arttığı gibi toplam maaş çeken emekli sayısının artacağını bir müddet sonra yaşı gereği fon kapsamında olmayıp (1 Temmuz 1987 öncesi kamunun asli kadrolarındaki kadrolu olup bu gün emekli maaşı çekenler) vefat etmesi olası olanlar nedeniyle toplam emekli maaşı çeken kişi sayısının YATAY, sonrasında ise merkezi bütçeden emekli maaşı çekmeye yasa gereği alma hakkı çalışan olmayacağı ve Emekli Yasası Fonu kapsamında emekli olanlarında yaşları itibariyle olası vefatları sonrasında tahminimce, 18.500-19.000 KİŞİ SAYISI CİVARINDA PİK YAPTIKTAN SONRA ÖNCE YATAY SONRASINDA İSE AZALACAĞI KANAATİNDEYİM.

Çünkü kamuya 1 Ocak 2008 Sonrası statüsü, kadrosu ne olursa olsun herkesin emekliliği Tek Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olup emekli maaşlarını merkezi bütçe yerine Sosyal Sigortalar Dairesinden alacaktır. Mali açıdan bu durum çok önemlidir. Çünkü tablodan da görüldüğü üzere hali hazırda grupsal olarak bilfiil maaş çeken çalışanları analiz ettiğimiz zaman MEMUR GRUBU %53,28, İŞÇİ GRUBU %8,40 olmak üzere kamunun toplam maaş mükellefiyetinin %61,68 rakamından sonraki en büyük grup %32,24 ile EMEKLİ GRUBUDUR. Bu arada tablodan görüldüğü üzere toplamda kamu çalışanlarının toplam maaş içerisindeki oranı %61,68 görülmekle beraber sivil görevde olmayan memur %3,11 ve işçilerin %2,15 toplamda %5,26 rakamını düşersek kamuya sivil hizmet anlamında hizmet eden çalışanların toplam maaş içerisindeki çekilen payı %61,68-%5,26 =56,42 oranındadır. Öngörülerime göre eğer kamuya aşırı istihdam yapılmaz mevcut trendde istihdam yapılırsa, EMEKLİ GRUBUNUN TOPLAM MAAŞ İÇİNDEKİ ORANI %35-38 ARALIĞINA KADAR ÇIKACAKTIR.

DESTEK VERİLENLER: Bu gruptaki maaş çeken kişi sayısı nette 281 kişi artarken gerçekte bu sayı daha fazladır. Çünkü tablodan görüldüğü üzere yaşları itibariyle olası vefatları nedeniyle (Yasal olarak yeni ilave yoktur) ŞHT, Şehit Eşi, Malul, Malul Gazi, Ebeveyn sayısı 22 kişi azalmıştır. Bu tablodaki verilere göre en çok dikkatimi çeken ve açıkçası en basitinden NASIL OLUR? MÜMKÜN MÜ? Diye kuşkulandığım sayı ve statü son 1 yılda, ENGELLİ MAAŞI ALAN KİŞİ SAYISININ 206 KİŞİ ARTMIŞ OLMASIDIR. Bu grupta SOSYAL YARDIM MAAŞI alan kişi sayısı da 97 kişi arttı. Ülkenin özellikle son 2-3 yılda geldiği durumda açıkçası bu artış az bile olmuş (Mevcut sosyal yardım maaşı alanları alması gerekir gibi kabul ediyorum!) diyebilirken her ne kadar nüfusunu bilmediğimiz bizim gibi küçük bir ülkede (Bilmiyoruz çünkü yetkili yetkisiz tabiri caizse her kafadan bir ses çıkıyor)

ENGELLİ KİŞİ SAYISI SON 1 YILDA 206 KİŞİ ARTACAK ve TOPLAM SAYI 5.701 OLACAK! AÇIKÇASI BENİM AKLIM ALMAZ...

Çünkü ne oldu ki son 1 yılda engelli kişi sayısı 206 kişi arttı? Vatandaş nüfus sayısına göre 5.701 kişinin engelli olması oransal olarak normal mi? Fazlaysa bizdeki yasalara göre engelli kıstaslarımızda uluslararası normlara göre farklılık mı var? Yoksa burada da işin içine siyasi popülizm mi giriyor?

OCAK 2022-OCAK 2025 DÖNEMİ ENGELLİ MAAŞI ALAN KİŞİ SAYISI:

Ocak 2022: 5.132 Kişi, Ocak 2023: 5.366 Kişi ARTIŞ 234 KİŞİ Ocak 2023: 5.366 Kişi Ocak 2024: 5.366 Kişi ARTIŞ 129 KİŞİ Ocak 2024: 5.495 Kişi Ocak 2025: 5.701 Kişi ARTIŞ 206 KİŞİ

SON SÖZ: Kamuoyundaki algı bütçenin %80-85'i maaşlara gider noktasındadır. Bu oran kısmen doğru olmakla birlikte bu oranın tablomuzdan görüldüğü üzere MEMUR ve İŞÇİ grubu olarak adlandırdığımız gruplar dışında EMEKLİ ve DESTEK VERİLENLER olarak 2 ayrı gurubun daha olduğu ve neredeyse yarı yarıya olduğudur.