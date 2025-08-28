Solyalı: Ersin Tatar’ın alınan skandal kararı durdurduğu yönündeki haberler doğru değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Kanal Sim’de yayınlanan ve Meyil Adakul’un hazırlayıp sunduğu Geniş Açı programında UBP-DP-YDP Hükümeti’nin seçim yasakları öncesi aldığı skandal kararları değerlendirdi.

CTP Milletvekili Solyalı, hükümetin kamu kaynaklarını seçim yatırımı için kullandığını vurgulayarak, “Gücü elinde bulundurduğunu iddia edenler ülkenin kamu kaynaklarını kullanmayı deniyorlar. Bu kadar ileri gideceklerini biz de beklemiyorduk. Toplumsal adaleti erozyona uğratan girişimler yapıldı. Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar’ın bu yapılanların bir parçası olmadığı konusuna kimse bizi inandırmaz. Toplum, adaletsizce bir gecede bu kadar fazla kamu kaynağı yağmalanmasını kabul etmedi” dedi.

“T izni verilenlar arasında YDP’nin çaycısı da var”

Solyalı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen taşımacılık izinlerini de eleştirerek, “YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 3 bin kişiye T izni verildiğini itiraf etti. Aralarında YDP’nin çaycısı da var. Taşımacılık işinden anlayan biri de değil. Bu yapılanlar büyük yara açtı. Seçim yasaklarına 1 gün kala bu kadar yoğunluklu izinler verilemez” ifadelerini kullandı.

“Ersin Tatar’ın alınan skandal kararı durdurduğu yönündeki haberler doğru değil”

Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar’ın alınan skandal kararları durdurduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyleyen Solyalı, “Bu izinler ancak İzin Kurulu veya İtiraz Kurulu tarafından iptal edilebilir. Dolayısıyla yasada bakanın bile iptal yetkisi yokken, Ersin Tatar’ın bu konuda hiçbir yetkisi yok. Eğer aksi bir durum varsa İzin Kurulu kararlarının geri alındığı yönündeki kararlar derhal toplumla paylaşılsın” dedi.

“T izinlerinde yapılan tasdik memurluğu alımlarında da yapıldı”

Seçim yasakları girmeden hemen önce yapılan personel alımlarına da dikkat çeken Solyalı, “Aynı şey tasdik memurluğu alımlarında da yapıldı. Seçim yasakları girmeden önceki son gün, hiçbir yasa maddesine uymadan 148 tasdik memuru alımı gerçekleşti. Bu kararın da geri alındığına yönelik bir Bakanlar Kurulu kararı yok. Resmi Gazete’de yayımlanmadı” dedi.

“Seçim yasakları öncesinde alınan kararlar iptal edilmedi, geçerliliğini sürdürüyor”

Solyalı, seçim yasakları öncesinde ilan ettikleri ve tartışmalara sebep olan tüm kararların geçerliliğini sürdürdüğüne vurgu yaptı; “Durdurduk, geri aldık, erteledik gibi laflar yalan-yanlış ifadelerdir. Toplumun aklıyla dalga geçmeye çalışıyorlar. Fakat toplum gerçekleri görüyor” şeklinde konuştu.

“Sandık seçmen listelerini iyice taramayı öngörüyoruz”

Seçimlerden hemen önce vatandaşlık dağıtıldığını da gündeme taşıyan Solyalı, “Yine seçim yasaklarından hemen önce 129 kişi istisnai vatandaşlık verildi. Buradan seçimlere yönelik oy devşirme çabası var. Vatandaş olduktan sonra belli bir süre oy kullanamazsın diye bir durum da yok. Vatandaş olan bir birey, kimliğini aldıktan sonra sandık seçmen listelerine kaydını yaptırırsa oy kullanabiliyor. Dolayısıyla sandık seçmen listelerini iyice taramayı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bireysel silahlanmaya da dikkat çeken Solyalı, 600 kişiye verilen tabanca taşıma izinlerine sert tepki gösterdi. “Bunları Resmi Gazete’de yayımlamaktan da imtina ediyorlar.” diyen Solaylı, memlekette kimde silah olduğunu bilmediğimiz bir ortam yaratıldığını belirtti.

“Silah taşıma izinlerinin polise verildiği yönündeki açıklama yalandır”

Solyalı, Başbakan Ünal Üstel’in bu izinleri polislere verdikleri yönündeki açıklamasının da “yalan” olduğunu söyledi. Solaylı, “Polis zaten görev yaptığı sürede bu izinlere otomatik olarak sahiptir. Onlar için ekstra bir izin gerekmiyor. Polis örgütünün güçlendirilmesi yönünde adımlar atmazsak bireysel silahlanma başımıza bela açacak. Toplum, ancak devlet gücüyle kendini güvende hissedebilir. Ancak bu şekilde toplumsal barış ve huzur sağlanabilir” diye konuştu.