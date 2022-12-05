Siz ne sanmıştınız, yeni bir siyaset doğacak ve Avrupalı kimliğimiz ilerleyecek…

Öyle mi?

“Devletimiz tanınacak” demişlerdi…

Elbette o da olacak…

Aceleye gerek yok!

İlan edeli henüz 40 sene (!)

***

İlk sinyaller ortaya çıktı işte!

Gambiya Başkan Yardımcısı ile görüşme…

Dikkat buyurunuz, o da “başkan” değil, yardımcısı…

Gambiya, evet…

Üniversitemiz davet etmiş, gelmiş.

Saray’a da gitti, görüştü.

Hem de bayrağın önünde…

Uçtuk uçtuk…

***

Siz ne sanmıştınız, dünyanın dört bir yanında temaslar yapacak, yeni lideriniz…

Öyle mi?

Elbette o da olacak…

Şimdilik Malatya’da “mavi vatan”ı anlattı, yetmez mi? Şeref defterini imzaladı Antep’te… Esnafla sohbet etti Adıyaman’da…

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Hele bir Türkiye’ye ilhak tamamlansın, “KKTC” adlı projeyle… Ne kalmışsa eksik… Dünyaya da sıra gelecek elbette… Neyinize yetmez şimdi, milli maçlarda, kale arkası tribünlerde, bayrağınız açılıyor dalga dalga….

***

Siz ne sanmıştınız!

Ya da sanmamıştınız.

Siz seçmemiştiniz de aslında…

Olsun…

Siz seçmezseniz, seçmen de gelir icabında, seçer…

Seçtiren de gelir…

Öyledir bu hayat, doğa boşluk tanımaz…

***

Dışişleri’ne bakan olarak atanan adam, diyor ki, Kıbrıs tek ada ama iki devlet var.

Kıbrıs Cumhuriyeti de “yalan” ona göre!

Tek gerçek devlet “KKTC.”

Türkiye’de bu durumda “yalancı garantör” zaten!

Neyi garanti ediyor?

Bakanı!

Başbakanı!

Cumhurbaşkanı’nı!

Birileri bunları seçmezse, atamazsa, görev vermezse eğer hemen devreye giriyor, gereken yapılıyor.

Sonrası “beraber ve solo şarkılar…”

Siz ne sanmıştınız sahi?

Gambiyayla ikili ilişkiler çok yakında başlıyor!