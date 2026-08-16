“Siyasette kirli dili en sert biçimde reddediyorum"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, son dönemde siyasette yükselen sert ve ayrıştırıcı üsluba tepki gösterdi. Anayasal düzeni, halkın birlik ve beraberliğini ile iradesini korumanın Cumhurbaşkanlığı makamının temel sorumlulukları arasında yer aldığını vurgulayan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, siyasetteki üslup bozulmasına karşı net bir duruş sergiledi.

Siyasi hayatı boyunca en çok "nezaketi abartmak", "fazla kucaklayıcı olmak" ve "gerektiğince sert olmamak" üzerinden eleştirildiğini hatırlatan Erhürman, gelinen noktada tavrını ortaya koymanın bir görev olduğunu belirtti.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Anayasal düzeni, halkın birlik bütünlüğünü, iradesini korumak için çalışmak Cumhurbaşkanlığı'nın sorumlulukları arasındadır. Siyasette belki de en fazla eleştiriyi 'gerektiğince sert olmamak', 'nezaketi abartmak', 'fazla kucaklayıcı olmak' gibi konularda almış bir kişi olarak görevimdir! Nereden gelirse gelsin, siyasette 'kirli dil'i, bu halkı bölme parçalama çabalarını, nezaketin sınırlarını zorlayan değil fersah fersah aşan açıklamaları 'en sert' biçimde reddettiğimi, işler daha fazla çığırından çıkmadan belirtmeyi yükümlülük addediyorum."