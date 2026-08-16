“Asıl marifet gençlerin ülkelerinde kalmak veya ülkelerine geri dönmek istemelerinin koşullarını yaratmak”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman gençlerin üniversite eğitimlerini sorunsuz ve verimli bir şekilde tamamlamaları için gerekli adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti; asıl marifetin ise gençlerin mezuniyet sonrasında ülkelerinde kalmak veya ülkelerine geri dönmek istemeleri halinde bunun koşullarını yaratmak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu ortamlar yaratılmazsa, Kıbrıs Türkü’nün varoluşunda büyük bir gedik açılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Üniversite Öğrencileri Kongresi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, kongre kapsamında hazırlanan rapora en kısa zamanda ulaşmak istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, genç kuşakla ilgili toplumsal sorunlara duyarsız, bireysel hareket eden ve apolitik olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, yapılan değerlendirmelerin yıllar içerisinde farklı ifadelerle dile getirildiğini kaydetti.

Tatil ve hafta sonu olmasına rağmen gençlerin ortak sorunları ortaya koymak ve toplumsal bir bakış açısı geliştirmek amacıyla yürüttükleri çalışmayı kongreye taşımalarının önemli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

“Gençlik gelecek değildir, gençlik bugündür” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, bugün gençler tarafından ortaya konulan çalışmaların, toplumsal varoluş açısından yapılması gerekenleri de ortaya koyduğunu ifade etti.

Gençlerin toplumun geleceğine ilişkin tartışmalarda bir numaralı özne olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, gençlerin doğru yol haritasını büyüklere göstermesi gerektiğini söyledi.

“Gerçekleri doğrudan söyleyin”

Kongre kapsamında hazırlanacak raporu heyecanla beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, gençlere “elini, kalemin korkak alıştırmaması” çağrısında bulunarak, gerçeklerin doğrudan ifade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, farklı ülkelerde dünyada ender olan üretim yapılmasının, ülkelerin sahip olduğu coğrafi ve yeraltı-yerüstü kaynaklarından yararlanılmasının bir avantaj olduğunu kaydetti.

Erhürman, ancak Kıbrıs Türk toplumunda, Türkiye’de ve dünyada iyi eğitim alan gençlerin bulunmasının da bir avantaj olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs’ın da dünyanın birçok ülkesi gibi doğal güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, ülkeyi bir adım ileriye taşıyacak asıl gücün gençler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, gençlerin kendi değerlerinin farkına vararak hareket etmelerini ve ülkenin sorunları konusunda büyüklere gerçekleri açıkça söylemelerini istedi.