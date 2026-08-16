YDP Meclis Genel Kurulu'na katılmayacak

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi, yarın gerçekleşecek Olağanüstü Meclis Genel Kurulu'na katılmayacak.

Sosyal medya hesabından partinin kararını duyuran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, "YDP olarak, şov ve popülizm maksatlı yarınki olağanüstü toplantıya katılmayacağımızı kamuoyuna duyururuz" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ve bağımsız milletvekilleri son dönemde ülkede yaşanan olaylar nedeniyle Meclis'i Olağanüstü toplantıya çağırmak için Meclis Başkanlığı'na dilekçe sunmuştu.