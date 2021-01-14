“Silah görülmüşse patlayacaktır”

Ersan Saner bir blöf daha yaptı.

Meclis başkanlığı seçiminin ilkinde meclisten ret alan Resmiye Canaltay için, milletvekilleriyle tek tek görüşmüş ve erken seçim tehditiyle oyların ‘evet’e dönmesini amaçlamıştı.

Anlaşılıyor ki bu tehdit, UBP milletvekillerine çok gerçekçi gelmemiş ki bir dahaki oylamada Canaltay yine meclisten ret aldı.

Meclisten derken öncelikle kendi partisinin vekillerinden…

***

“UBP içindeki gelişmelerden sonra meclis başkan adaylığında işler öyle veya böyle yapılacak olsa da, aksayan, hatta yürüyemeyen atanmış yapısı ile azınlık hükümeti, belirlenen erken seçime, yani Eylül-Ekim’e kadar sürecek gibi görünmüyor.”

Şeklinde bitirmiştim bir önceki yazımı…

Öngörü doğru çıktı.

Zaten bu görüşte olanların sayısı da az değildi.

Atanmış Başbakan Ersan Saner, daha önce vekillerine tek tek yaptığı baskıyı bu kez meclis kürsüsünden yaptı.

Resmiye Canaltay 27 ret oyu alınca hemen kürsüye çıkan Saner, muhalefetten erken seçim günü saptamasını istedi.

Saner’in erken seçim konusunda ciddi olduğuna inanmıyorum.

Ciddiye alınmadığı ortaya çıkan yüzyüze tehditini bu kez meclis kürsüsünden yani daha ciddi bir yerden yapmak istedi.

Bu kürsü tehditini vekiller bu kez ciddiye alırlar mı, Saner’e “hade başka bir aday çıkar da oy verelim” noktasına gelirler mi bilmiyorum ama bir önceki yazımdaki gibi öyle veya böyle atanmış azınlık hükümetin ömrü çok kısa.

Ersan Saner, belki kürsüden yaptığı erken seçim çağrısıyla hükümetin devamını sağlamaya çalıştı, vekillerini ve diğer atanmış hükümet ortaklarını sarsmaya çalıştı ama kürsüden yapılan açıklamalar da meclis arşivine kaydedilmiş oldu.

Yani “ben onu gayri ciddi söylediydim, şaka yaptıydım” demekle söylediğini yok saymak çok kolay olmaz.

Eğer kürsüye çıkmış ve erken seçim çağrısı yapmışsan bu çağrının arkasında durman gerekiyor.

Sinirine yenik düştüğü için açıklamanın hemen ardından belki pişman olmuş olabilir ama meclis kürsüsü şaka yapma/kişisel amaçlar için tehdit etme yeri olmaması gerek.

***

Şimdi meclis komitesinde bütçe görüşülüyor, tamamlanması ve mecliste oylanması, pandemi ile ilgili önlemlerin alınması ve aşılama takviminin (eğer aşılar gelirse) başlatılması ve koordinesi gerekiyor.

Ancak kürsüden de yapılan erken seçim çağrısı var.

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da dün bir tv programında şöyle dedi; “Bir sinema filminde bir silah görülmüşse o silah mutlaka patlayacaktır. Erken seçim telaffuz edilmişse de erken seçim sath-ı mahalline girilmiş demektir.”

Erken seçim kaçınılmaz ancak erken seçime kadar da ortada bir devlet varsa veya ölü de doğmuş olsa bir atanmış hükümet varsa, devletin kurumlarının çalıştırılması ve yapılması gereken rutin işlerin devamı gerekiyor.

Belki ortaya atılmış erken seçime kadar idare edebilecek beceri gösterilebilir!