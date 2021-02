Sıkıntı çok büyük. Sanılandan da büyük. Virüs korkusu, korunma, korunma önlemleri darken, perişan durumda insanlarımız var. Kimimiz farkında, kimimiz görmezden geliyor…

Küçük iş yeri sahiplerimi geçtim. Asıl aklıma takılanlar gündelikçi olanlar. Ne yapıyorlar ? Nasıl geçiniyorlar ? Ne yiyorlar ? Yarın, öbür gün ne yiyecekler ?

***

Böylelerinden biri ile karşılaştım tesadüfen. Durumlarını sordum. Söylediklerini dinledikçe bin pişman oldum sorduğuma. “Keşke hiç sormasaydım, öğrenmeseydim, bilmeseydim…”…dedim. Tahmin ediyordum ama, anlatırken gözleri yaşlarla dolan , çaresizlik içinde kıvranan bir tanesi ile yüz yüze gelmek , bir yerlere götürdü beni. Olanağım olsa, “Al çoluk çocuğunu gel bizim evde kalın…” diyecektim ama diyemedim.

***

“Abi… Ben gündelikçiydim. Günde 50 lira kazandığım da oluyordu 100 TL de. Eşim de iş buldukça çalışıyordu. Şöyle ya da böyle geçinip gidiyorduk... İki kız bir oğlan, üç çocuğumuz var. İkisi ortaokulda biri ilkokulda. Küçük bir evde kiracıyız. Geçinip gidiyorduk. Ama sonunda her şey darmadağın oldu.

Ev kirasını aylardır veremiyoruz. Allahtan ev sahibi anlayışlı, sesini çıkarmıyor (…). Allahtan, elektrik, su faturası da yok (…) Olsa da veremeyiz zaten.

Çocuklarım aç… Gün oluyor eve ekmek girmiyor. Gün oluyor, bütün günü bir avuç yiyecekle geçiniyoruz (…)

Çocuklarım güya okula devam ediyorlar. Birine mecburen benim kullandığım telefonu verdim. Öyle idare ediyor.(…)

Hanım, her gece, yattığımızda ağlıyor. “Ne olacağız ? Çocuklarımız ne olacak ?” diye soruyor. Verecek cevabım yok ki vereyim. Karşılıklı gözyaşı döküyoruz. (…)

Kaderimize mi küfredelim ? Yoksa biz ve bizim gibileri hiç düşünmeyenlere mi ?

***

Bu kadar değil… Bu sadece bir bölümü. Adamın ağzından çıkan her sözcük, her cümle, aslında sadece kendisinin değil, onlar gibi olan çok sayıda insanın durumunu anlatıyor.



Sokak Ağzı

“Listeyi gördünüz değil mi ? Ne kadar gerçek bilmem ama bunu bile ciddiye alın ve inceleyin. Corona nereden yayılıyor görün.”

***

“Ben da eşim da henüz aşı olmadık. Gidip o galabalığa girmegden gorkuyorug. Neden ekipler evlere gelip aşı yapmazlar ki ?”

***

“Gözünüz, gözümüz aydın. Cumhurbaşkanımız devletten başka birşey görüşmeyecekmiş. Devlet olunca ne Korona kalacak ne başka problem.”

***

“Hükümetimiz, kimlere mali yapılacağı konusunda henüz karar vermemiş. Acelesi yok zaten. Ama en azından 2022 bütçesine koyun da sağ kalmayı başaranlar rahatlasın.”

***

“Çift aşı olanların ülkeye karantinasız girmesine izin verilecekmiş Gene birileri için kılıf hazırlanıyor galiba ?”

***

“Yeni Doğuş Partimizde parçalanma sinyalleri çoğaldı. Çok mu şaşırdık ? Yooo. Biz bu filmi daha önce de çoook gördük.”

***

“Sayın Anastasiadis. Türkiye garantördü da neler neler yaptınız unutma. Şimdi size kim güvenir ki ?”

***

“Salgın sebep oldu hiç kimse acaip istihdamlardan ve de vurgunlardan söz etmiyor. Hepsi ikinci planda. Farkında mısınız ?”

Anlayana



“Sadece bir şey, bir şey olarak kalıyorum, o da palyaço. Bu beni herhangi bir politikacıdan daha yüksek bir düzleme yerleştirir.” (Charlie Chaplin)