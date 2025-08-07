Şerit ihlali yapıp kırmızı ışıkta geçen sürücüye 15 bin 360 TL ve 35 puan ceza

Lefkoşa'da Sanayi Bölgesi Alpet trafik ışıklarında bir araç sürücüsünün şerit ihlali yaparak ardından kırmızı ışıkta geçmesi görüntülerinin sosyal medyada yer alması Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerini harekete geçirdi.

Polis açıklamasına göre, söz konusu araç sürücüsüne toplam 15 bin 360 TL ve 35 ceza puanı kesildi.