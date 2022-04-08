“Sen düşün” canım kardeşim!

Sanayi yoksulluğun yeridir; köhne ama samimidir, çıplaktır, ilişkiler aracısız ve açıktır, “kirli” deseler de çok daha temizdir çoğu âlemden…

“Ne kadar elektrik faturası geldi” diye sordum, köşe marketinin sahibi genç dostuma, "10 binin üzerinde" dedi.

"Bunun altından nasıl kalkacaksın" dediğim zaman yanıtı anlamlıydı.

“Niye bana söylüyorsun, siz düşünün bunu...”

Bir an duraksadım.

“O ne demek.”

Birkaç parçalık alışveriş yapmıştım.

"Dün beş lira ödemiştin, bugün on... Siz ödüyorsunuz sonuçta” oldu yanıtı.

***

Haklı!

Asgari ücret arttığı günün gecesi, restoran ya da meyhanelerde hesaplar da ikiye katlandı.

Meyhaneci değil müşteri ödedi garsonu, mezeciyi!

Sütü de hellimi de elektriği de eti de müşteri ödedi…

Kamudaki her maaşı da biz ödüyoruz yıllardır ve hizmet hakkımızı, verimsizliği, kaçağı, göçeği konuştuğumuz zaman kimileri anlamıyor.

Yurt dışına atanan onca gereksiz temsilciyi de hep beraber ödüyoruz.

***

Belediyeler reformu diye hazırlanan tasarı da öyle aslında!

"Belediyeler birleşecek de onca borcu kim ödeyecek?"

Siz düşününüz bunu!

Biz…

Hepimiz!

***

Dolaylı vergileri, fonları, harçları dayıyorlar her yerde alınlarınıza, iletişimde, akaryakıtta, seyrüseferde...

Siz ödüyorsunuz!

Ne sağlık ne eğitim ne altyapı!

"Maliye politikaları" böyle şekilleniyor.

İllaki hizmet diye diretirseniz ya da paylaşım, hayali vergiler falan anlatılıyor.



Şimdiki durum şu, yoksullar ve güvencesiz dar gelirliler, orta üst sınıfın konfor alanını korumak için kasayı ödeyecekler. Sermaye sahibi büyük kodamanlar da ihaleleri paylaşacak, özel kredileri, kıyıları… Böylece "kukla" siyasetin istikrarı korunacak. Statüko parıldayacak böylece!

***

Elektrik tarifelerini konuşuyoruz ya!

İşin aslı bu ülkede elektrik enerjisinin maliyeti tam nedir, kimse de bilmiyor.

On farklı hesap var ortada!

Ama gerçek şu: "Siz düşününüz."

Ödeyeceksiniz.

Tarife üzerinden tartıştığımız sürece böyle olacak!

Hani, nerede enerji verimliliği, nerede alternatif enerjiyi teşvik, destek programları nerede?

En azından dış çevre aydınlatmaların tamamı güneş enerjisine dönüştürülebilir; bunun için uygun kredi programları gerekiyor. Enerjiyi ısınma ve serinleme için kullanıyoruz ama iklime uygun binaların yapımı yönünde planlama yapmıyoruz. Örneğin ısı izolasyonunu teşvik edecek özel programlar, sıfırlanan fon ya da vergiler yok. Maliye'nin kimi gelirlerinden fedakarlık ederek, örneğin, dar gelir gruplarına destek vermesi gerekiyor. Önceliğin yoksuldan yana olması gerekiyor kamusal kaynaklarda, olamıyor!



"Sen düşün" canım kardeşim!

Onca maaşı da sen ödüyorsun, onca artışı da!

Ek mesaiyi, eksik mesaiyi de sen ödüyorsun, muafiyetleri de, peşkeşi de!



Sen düşün.

Türk Lirası'yla iki kere düşün hatta!