Seçimlerimiz hayatımızdır.

Demek ki neymiş, dürüst ve adil yönetirseniz, ilkeli durursanız, şeffaf olur ve yandaşlarınızı değil toplumu düşünürseniz, az zamanda iyi işler yaparsınız.

Gazimağusa Belediyesi buna en iyi örnektir.

İki yıl önce 181 milyon TL borçla devraldığı belediyeyi, düzlüğe çıkardı, Dr. Süleyman Uluçay…

Hem başkanın başarısı bu, hem de belediye meclisinin… Elbette tüm takım arkadaşlarının…

Eksi 137 milyon TL’lik bakiye vardı, büyük bir açık… Öylesine ki maaş ödeyemeyecek noktaydı, esnaf mal vermiyordu.

Şimdiki bakiyesi artıya geçti.

Mağusa’nın elbette pek çok eksiği var halen, altyapıya ciddi yatırım ihtiyacı…

Bir anda olmuyor.

Ama yeniden güven kazandı belediye…

Yüklerinden kurtularak iş yapmaya başladı.

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Geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında kurumsal iletişim ekibi harika bir sunum hazırladı, belediyenin tüm birimlerinden uzman ve sorumlular çalışmalarını anlattı, hizmetler ve yatırımlar toplumla paylaşıldı, pek çok veri ortaya kondu.

Tam bir şeffaflık örneği sergilendi; böylesi yönetimleri özlüyoruz.

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Özgüven ve takım ruhunun yansıması bir başarı var ortada…

Merkezi yönetimin onca ihmalini, eksiğini, başıboşluğunu yerel yönetimler toparlıyor.

Bir de son derece saygılı, alçakgönüllü, duyarlıydı Başkan Uluçay…

Bu da özlemlerimizden biri…

“2 yıl içinde neyi başardınız derseniz, Mağusa’nın güvenini kazandık” sözleri buna örnekti…

Şu örneği özellikle not aldım.

Su yönetimi ile ilgili bir çalışma yapılmış ve 1650 noktada patlak yani kaçak olduğu tespit edilmiş.

Şimdi yeni bir operasyonla bu kaçakları 150’ye düşürmeyi hedefliyorlar.

“Scada” sistemi kurulacak.

Böylece su şebekesinde teknoloji desteği ile sensörlerden ve cihazlardan veri toplayan yeni bir sisteme kavuşacak Mağusa…

Ortak kaynaklarımız korunacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürütülecek proje…

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“Personel maaşlarının bütçedeki oranı” soruldu, “Yüzde 50’nin altında” dendi.

Keşke merkezi yönetimler de bu verileri örnek alabilse…

O zaman kaynaklar çok daha fazla eğitim, sağlık, yol güvenliği için kullanılacak.

Hayat kalitemiz artacak.

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Bir not daha…

Mağusa Limanı’nda 30 yıldır şebeke suyu yokmuş.

Tamamlanıyor!

İşçiliğini belediye üstlenecek, finansman için dış destek sağlanacak.

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Mağusa Limanı, kuzeydeki ihracat ve ithalatının yüzde 85’inden fazlasının yapıldığı yer…

Limanın pozisyonu nedeniyle şehrin içinden olağanüstü bir trafik akışı var…

Başkan Uluçay, “Karayolları’nın asfalt yatırımlarını 10 yıl geriye dönük olarak inceledik. Mağusa hiç bir zaman ilk üçte olmadı” diyerek sitemini paylaşıyor.

2025’te yine yok!

Büyük haksızlık bu…

Liman kaos içinde, belirsizlik var, geleceğine yönelik karar verilmedi.

Belki de bu kaos bilinçli tercih ediliyor, Ercan modeli bir “peşkeş” hayali kurulduğu için!

Gözünü dört aç Mağusa!

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Depremin acısını kalbinde yaşayan bir kent Mağusa… Buna rağmen bina güvenliği açısından sıkıntılı…

“Ciddi bir deprem olsa Mağusa’da bazı binalar ayakta kalmayacak” diyor Başkan…

Risk büyük.

Dr. Uluçay’ın “Kentsel dönüşüm programına ihtiyaç var” sözleri dikkat çekici…

Elbette hepsini belediye yapamaz.

Ama maalesef merkezi anlamda ülke yönetilmiyor.

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Umarım, Gazimağusa Belediyesi örneğinde gördüğümüz ilkeli, şeffaf, bilimsel ve planlı yönetim anlayışı merkezi düzeyde başarılır.

Vizyonlu insanları başa getirerek.

Seçimlerimiz hayatımızdır.

Unutmayalım!