"Yasaklara bir gün kala, küresel terör örgütleriyle hareket ettiğini bildiğimiz kişiler din işlerine atandı"

Din İşleri Başkanlığı Danışmanlarından Necmettin İşkey, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Din İşleri Başkanlığı ile tüm yasal bağını koparma kararı aldığını duyurdu.

İşkey, açıklamasında, “yıllardır küresel terör güçleri ile birlikte hareket ettiğini bildiğimiz bazı kişilerin seçimlere etki amacıyla Din İşleri Başkanlığına tepeden inme ve yasaya aykırı şekilde atandığını” iddia etti.

Seçim yasaklarının başlamasına bir gün kala yapılan bu atamaların kurumun işleyişini olumsuz etkilediğini savunan İşkey, “artık din ve din işlerinden bahsetmenin mümkün olamayacağını” ifade etti.