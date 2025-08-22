Seçim yasaklarına 24 saat kala 124 ‘istisnai’ yurttaşlık
UBP – YDP – DP Hükümeti, seçim yasaklarının başlamasına 24 saat kala 124 kişiye ‘istisnai’ yurttaşlık verdi. Karar, bu gece Resmi Gazete’de yayımlandı.
Ekim ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçimleri kapsamında seçim yasakları, Pazar saat 00.00’da başlıyor... Hükümetin, çok sayıda ‘istisnai’ yurttaşlık ‘dağıtacağı’ farklı isimler tarafından gündeme getiriliyordu...
