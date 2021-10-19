İlk seçimlerin sonucu ne olur, bilmiyorum.

Hayatlarımızda olağanüstü bir değişim beklemiyorum.

Gelecekle ilgili düş kurabilme kapasitemiz genişler, günlük siyasetteki köhnelik ve kirlilik yurdumuzdan uzaklaşırsa, bunu bile önemli bir ışık görüyorum.

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Genelde seçim sonuçları siyasi partiler üzerinden okunur.

Halbuki “seçenlerin” de aynasıdır ülke!

Siyasi partilerin rolünü elbette dışarıda bırakmıyorum.

Çok daha net projelere ve geniş kitleleri ikna etmeye ihtiyaçları var.

Mevcudu kötülemek yetmiyor.



Ama bu durum “seçmenin” sorumluluğunu ve yaşadığımız rezillikteki rolünü dışlamıyor.

Unutmayalım, yaşadığımız sonuçlar “adaylar”dan çok “seçenlerin” hayatını etkiliyor.

Bir de sandıkla henüz tanışmayan evlatların…

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Sol kültürün beklentileri çok yüksek ve özeleştiri tavrı sınırsız olduğundan, genelde söylenir dururuz…

Ne kadar ayıp varsa yineler, yüze vurur, çok daha fazla umut ararız.

İnsanlar yeni bir umut istiyor ve güvenecek dal arıyorlar tutunmak için…

Ama beri yandan da alışkanlıklarını değiştirmiyorlar kolay kolay.

Özellikle de “menfaat sırası”nda yer tutanlar!

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İyi de hiç mi ders almaz geniş yığınlar “Ulusal” örtülü yalandan, talandan, hukuksuzluktan, çürümeden, sıradanlıktan?

Ada yarısındaki uzun deneyimlerimiz gösteriyor ki, defalarca yaşadığımız yozlaşmayla yeniden ve yeniden yüzleşiyor, saplanıp kaldığımız bataklığa uyumlaşıyoruz.

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Toplumsal faydayla bireyci kazanç arasında tercih yapmak gerektiğinde, hiç şüphesiz “beni sokmayan yılan bin yaşasın” diyenlerin çoğaldığı bir zamandayız.



Şimdi o yılanlar hepimizi sokuyor birer birer…

O yılanlar bile yabancılaşıyor yaşadığı yere…

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Son seçimler gerek yıkıcı dış müdahale gerekse keskin iç cepheleşme nedeniyle siyaset zemininde önemli bir yarılma yaratmıştır.



Bunun etkileri öyle kolay kolay ortadan kalkmayacaktır.

Seçmen öfkeleri ve korkuları üzerinden ayrışmış, kendi kabuğuna çekilmiş, taraflar yeniden keskinleşmiş, iradeye ve demokrasiye inanç gerilemiş, cepheleşme büyümüş, siyaset bıçak sırtına serilmiştir.



Çok daha zor olacaktır gelecek…

Seçene de seçilene de!