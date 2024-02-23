Satılık onur ve gurur

Geçenlerde bir yerde okudum; daha doğrusu dinledim!

Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olduğu yıllarda bir subay, bir yoksul köylüye, tokat atmış!

Hindistanlı köylü, aynı anda sert bir tokatla subaya karşılık vermiş…

-*-*-

Derken araya girmişler, kavga büyümemiş…

Subay karargahına dönmüş…

-*-*-

Birkaç gün sonra, birlik komutanı general, genç subayı yanına çağırmış…

Olayı bir de O’nun ağzından dinledikten sonra, genç subaya, “al bu para dolu çantayı, götür tokatladığın yoksul köylüye ver ve özür dile” demiş…

Genç subay, ırın kırın bile edememiş çünkü emir generalden gelmiş!

-*-*-

Ve gitmiş, tokatlaştığı köylüyü bulmuş, birkaç fabrikayı satın alacak kadar yüksek miktardaki parayı verip, özür dilemiş..

-*-*-

Hindistanlı yoksul köylü, o parayla çok zengin olmuş…

Ticarete başlamış…

Bir anda endamlı bir iş insanı oluvermiş…

-*-*-

İki sene sonra, general genç subayı yanına çağırıp, hatırını sorduktan sonra; “… Tokatladığın ve sonra gidip para verdiğin ve özür dilediğin adamı hatırlıyor musun?” diye sormuş!

Genç subay, “nasıl unuturum ki!” diye yanıt vermiş!

-*-*-

General, genç subayına, “şimdi git, herkesin içinde o adamı tokatla ve gel” demiş!

Genç subay şaşırmış ama emir emirdir!

Gitmiş!

-*-*-

Herkesin içinde şraaaaak diye geçirivermiş tokadını!

-*-*-

Daha önceki olayda, anında tokada kontra - tokatla karşılık veren Hindistanlı ise boynunu büküp, yere bakmış sadece…

-*-*-

Genç subay karargaha döndüğünde, general yine yanına çağırmış!

“Ne yaptın?” demiş…

Genç subay, “tokatladım, ama tepki vermedi, sadece boynunu büküp yere baktı!” demiş…

Buna bir anlam veremediğini de eklemiş!

-*-*-

Ve tecrübeli İngiliz generali şu değerlendirmeyi yapmış:

“… Bak oğlum, o köylüye ilk vurduğun zaman, onuru, gururu vardı ve incinmiş, tepki vermişti… Ama ikinci vurduğunda asla tepki veremezdi, çünkü onur ve gururunu para karşılığı sana satmış durumdaydı!”.

-*-*-

Kıssadan hisse!

Alın UBP!

Alın DP ve YDP!

Alın size “burayı yöneten üç beş dilbandi sömürgeci”…

Durum tamamen aynıdır!

Onurunu ve gururunu, sandalye, koltuk, makam veya paraya satanlar; şu anda değil tokat; tekme yumruk, sopa, topuz dayak yeseler de sadece boyunlarını büküp yere doğru bakıyorlar!

Ne acı!

-*-*-

Peki utanan var mı?

Onur ve gurur satılırken, utanma duygusu da beraber gitmiştir!

Sağcı ve çözüm düşmanı yönetimin aynası!

Türkiye’den gelip KKTC’de üniversite yapan iki MHP’li vekil var…

Lefkoşa’da, eski bakanlardan Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ortağı olduğu bir üniversite bulunuyor…

-*-*-

Şu anda diploma sahteciliği ile adı birlikte anılan Güzelyurt’taki üniversite, MHP’li bir vekile ait…

-*-*-

Bu üniversitede diploma usulsüzlüğü ile suçlananlar da mevcut KKTC hükümetlerinin elemanları…

-*-*-

Hepsi, sağcı ve de milliyetçi!

Tamamı Kıbrıs’ta çözüm düşmanı, barış karşıtı…

-*-*-

Sizce de neden barış ve çözüm düşmanı oldukları apaçık ortada değil mi?

CTP iktidarının garantisi!

Elbette hatalar olacaktır…

Kesinlikle eksikler de olacaktır…

Ama daha önce de yazdım, bir daha yazayım, CTP’li belediyeler, CTP’li belediye başkanları, “iyi yönetimin” ne olduğunun, nasıl yapıldığının bu ülkedeki en canlı örnekleridir ve olası CTP iktidarının başarılı olacağının da “açık garanti çekidir”!

Mağusa Belediyesi…

Başkanı Süleyman Uluçay…

Geçenlerde bir yıllık icraatlarını dinlemiştik…

Efendim Mağusa’da eksikler yok mu?

Elbette vardır…

Hata yok mu?

Kesinlikle vardır…

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Lefkoşa Eziç’te dün kahvaltılı basın toplantısında Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’i (Fotoğrafta) dinledik…

Ahmet Latif, iki dönem Akdoğan Belediye Başkanı’ydı…

Sonra dört belediye birleştirildi, adı Mesarya oldu ve Latif başkan seçildi…

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Latif, belediye başkanı olarak görev yaptığı bir yılı değerlendirdi, Akdoğan, Vadili, Paşaköy ve İnönü’nün birleştirilerek Mesarya Belediyesi’nin oluşturulduğunu anımsattı.

Akdoğan, Vadili, Turunçlu, Paşaköy, İnönü, Dörtyol, Korkuteli, Aslanköy ve Pirhan olmak üzere dokuz köye hizmet verilmeye başlandığını belirtti.

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Dört belediyenin birleştirilmesinin, Mesarya Belediyesi için beraberinde birçok sıkıntıyı, sorunu ve uygulanması gereken prosedürleri getirdiğini anlattı.

Latif, banka hesaplarının birleştirilmesi, resmi evrakların Mesarya Belediyesi adına düzenlenmesi, yeni tüzükler hazırlanması, intibakların yapılması, yeni logo belirlenmesi gibi çalışmaların yapılarak sorunların giderildiğini kaydetti.

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Bir çok sorun aşıldı…

Temizlik, alt yapı, yollar, kaldırımlar derken gerçekten çok yol alındı…

-*-*-

CTP’li bir merkezi hükümetin garantisi, CTP’li belediyelerin başarılı yönetimidir… Tebrikler Ahmet Latif… (Fotoğraf: Süleyman Önal)