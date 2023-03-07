Şaşırdı – şaşırttı ama cesur adam vallahi!

“Önce bilinçli şekilde doğayı katletmek.. Sonra ‘deprem kaderdir’ demek kabul edilemez!”

Bu lafı kim etti?

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Soruya, soruyla karşılık vereyim; “... doğayı katleden, imar affı çıkaran ve depremden sonra buna kader planı diyen kimdi?”

Tabii ki Tayyip Erdoğan’dı!

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Peki, bir yığın müteahhit veya yap satçıya, gaza gelip, galeyana gelip, bağıra – çağıra “yürüyün be, yapın, ne imar planı dinleyin, ne yasa” diyen kimdi?

Ersin Tatar!

Üstelik, Tatar da deprem için “kader” dedi BRTK’daki bir programda...

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Şimdi soruyu bir daha soralım; “Önce bilinçli şekilde doğayı katletmek.. Sonra ‘deprem kaderdir’ demek kabul edilemez!” sözü kime ait?

Bu söz de Tatar’a ait!

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Tatar, bu lafı, kendi adamlarının hazırladığı bir kağıt parçasına söylemiş!

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Peki siz bu laftan ne anlarsınız?

Benim anladığım şudur; Tatar, hayatında ilk defa Tayyip Erdoğan’a resmen giydirmektedir!

Bunu yapabilmesinin tek bir sebebi olabilir; Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağından emindir...

Kıçın kıçın Kılıçdaroğlu’na yaklaşma hevesi mi desem, bilemiyorum!

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Veya Tatar, kendi kendine giydirmektedir!

Çünkü bizzat kendisi, “ne yasa tanıyın, ne plan, yapın da korkmayın, biz arkanızdayız” dememiş midir?

-*-*-

Şimdilik, “şaşırdı” veya “tam şaşırttı” diyeceğim...

Gerçekten korkmadan, çekinmeden Tayyip Erdoğan’a giydiriyorsa, “cesur adam vallahi, yanlış tanımışız, helal olsun “...

Tıksırıncaya kadar yiyin!

Okulların depreme dayanıklılıkla alakalı durumuna bakıyorlarmış!

Lefkoşa’daki genel hastanenin de!

İncelemişler!

-*-*-

Ülke apartman dolu!

Hangisi sağlam hangisi değil bilmiyoruz?

İskele sahilindeki dev binalar kuma mı inşa edildi?

“Kazıklı temel var mıydı?” falan diye soranlar var!

Yine bilmiyoruz!

-*-*-

Ülkenin nüfusunu bilen de yok!

Deprem sonrası Türkiye’den kaç kişi geldiydi?

Başbakan başka, Cumhurbaşkanı bambaşka konuşuyor!

Öleceğiz, sayamayacaklar!

-*-*-

Cumhurbaşkanı, “yasa – kararname – plan tanımayın, yapın arkanızdayız” demişti...

Şimdi bunu hiç söylememiş gibi davranıyor ki bu da ilginç! (Öteki yazının konusu)...

-*-*-

Allah göstermeye “cauuuv” derse bir gün; ortalık sallanırsa; sivil savunmamızın yardım edebileceği apartman adedi 1 olacak!

Rum tarafından ekip “yardıma gelelim” dese, gelemeyecek çünkü ya onlar da aynı depremle uğraşacak ya da Tahsin bey gelmelerine eşit egemen devlet meselesinden dolayı şey edecek!

-*-*-

Lefkoşa Sanayi’de dün bir iş yerinde yangın çıktı, “yetersizlik ve organizasyon eksikliğini” herkes gördü!

Tabii ki yangın söndürüldü!

Ama her şey yandıktan sonra!

-*-*-

Laguna ne olacak?

Mağusa Hisarları?

Mağusa’daki Acil 112 binasını bile bitiremediniz!

-*-*-

Hiç utanmadan çocuklarımıza spor salonu sözü de verdiniz!

-*-*-

Ve yine hiç utanmadan, izaz ikramdan, benzin paralarından, gezme harcırahlarından, örtülü ödenekten bir de yıkılır inşallah külliyeden “kesmiyorsunuz”...

Asgari ücretliden kesmek için yasalar yapmaya çalışıyorsunuz!

-*-*-

Ve yine hiç utanmadan, ahbaplarınıza tüm ülkeyi peşkeş çekmek için yasa bile hazırlıyorsunuz!

Ve yine utanmadan, yandaşlara iş veriyorsunuz!

Ve gerçekten hiç çekinmeden, mafyadan akaryakıt alıyorsunuz!

-*-*-

Sahi sizi eleştirenler kimlerdi?

Rumcular ha?

Vay hainler vay!

-*-*-

KKTC mi?

Sonsuza dek yaşasın tabii ki!

Yiyin efendiler yiyin!

“Tıksırıncaya kadar”...

Öküz şeyisiyle dövülmesi gerekenler!

Ne adi, ne ahlaksızsınız be gavollem!

Gerçekten utanılacak haldesiniz!

Son bir kaç gün içinde yaşanan gelişmeleri izliyorlar; Türkiye’de çok yakınları bir kaç da anketçi var; “Tayyip bey kaybedecek”, “Bay Kemal kazanacak” konusundan emin oldular; akıllarına “Faiz Sucuoğlu geldi!”...

-*-*-

Neymiş?

Tayyip bey, partilerine genel başkan seçilen adamı görevden almış!

-*-*-

Yanlış anlamayın, ayıptır söylemesi, Tayyip bey sizde “göz istese”, söküp verecek durumda değil miydiniz daha bir kaç hafta öncesine kadar?

-*-*-

Ne mi yapacaklar şimdi?

Tayyip beyci, Fuat beyci, Süleyman Soylucu, Mevlüt Çavuşoğlucu ne kadar “finomuz” varsa, lütfen yakından izleyin, bir kaç hafta daha geçsin, üç beş anket daha açıklansın, Bay Kemal arayı azıcık açsın, hepsi alkollü meyhane masalarından korkmadan fotoğraf verecekler!

-*-*-

Bizim siyasetçilerimiz yanında; Türkiye’den buraya gelip gitmeyen bir yığın “gazetecimiz” var; ölümüne Tayyip beyci; beş dakikada Bay Kemal’ci olacaklar!

CHP paylaşımlarına girecekler!

-*-*-

Ve en önemlisi; en az 100 – 150 kişi biliyorum; yıllardır Cuma namazına gidermiş gibi yapıyor; vazgeçecekler!

-*-*-

Ben Tayyip Erdoğan ya da Fuat Oktay olsaydım, gitmeden önce bunları bir güzel dövdürürdüm vallahi hem de öküz şeyisiyle!

Hindistan’da tuğla fabrikasında çalışan kadınlar... Tüm kadınların “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlu olsun...