"Sanatta Yeterlik" programına kayıtlar sürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde açılan “Sanat ve Tasarım, Sanatta Yeterlik” programı, 2024-2025 Bahar Döneminde öğrenci kabulüne devam ediyor. Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylanan program, Kıbrıs'ın kuzeyinde alanında açılan ilk ve tek “Sanatta Yeterlik” programı olarak öne çıkıyor.

“Sanat ve Tasarım, Sanatta Yeterlik” programı, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde 2024-2025 Bahar Döneminde ilk öğrencilerini kabul ediyor. Sanatsal ve uygulamalı çalışmalarda uzmanlaşmak isteyenler için tasarlanan program, sanatçılara özgün eserler üretme, yaratıcı projeler ve performanslar üzerinden değerlendirilme fırsatı sunarken, mezunlarına hem akademide hem de sanat dünyasında yeni kariyer olanakları açacak. Kontenjanı 15 öğrenci ile sınırlı olan programa, güzel sanatlar ve tasarım alanlarında lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip adayların, zamanında başvuru yapmaları gerekiyor.

Geleceğin sanatçı akademisyenleri yetiştirilecek

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ev sahipliği yaptığı müzeleri ve düzenli sergileri ile ülkenin kültür-sanat dünyasına değer katarken, yeni kuşak sanatçı ve akademisyenlerin yetişmesine de olanak tanıyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi, zengin koleksiyonlarıyla teknolojiden kültür ve tarihe uzanan geniş bir yelpazede ilham kaynağı oluyor. Kampüste bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile 14 Türk toplumundan 3 binin üzerinde sanatçıya Kuzey Kıbrıs’ta sanatsal üretim olanağı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nde son beş yılda 470 kişisel ve karma sergi açıldı. Surlariçi Şehir Müzesi de Lefkoşa’nın tarihi dokusunu günümüze taşıyarak kültürel belleğin korunmasına katkıda bulunuyor. Ülkedeki sanatsal üretime büyük katkılar sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde açılan “Sanat ve Tasarım, Sanatta Yeterlik” programı ile geleceğin sanatçı akademisyenleri için de alan açmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Program, KKTC’de sanat ve tasarım alanında yüksek standartlarda eğitimin sürekliliğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Sanat ve Tasarım, Sanatta Yeterlik” programının, Kıbrıs’ın kuzeyinde sanat ve tasarım alanında yüksek standartlarda eğitimin sürekliliği sağlaması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Aygenç, “Sanatta Yeterlik programımız, yalnızca yeni kuşak sanatçı ve akademisyenler yetiştirmekle kalmayacak; aynı zamanda bilimsel araştırmayı, sanatsal üretimle buluşturarak uluslararası ölçekte ses getirecek projelere zemin hazırlayacak” dedi. Mezunların akademik dünyada ve sanat çevrelerinde güçlü bir şekilde varlık göstereceğini ifade eden Prof. Dr. Aygenç, programın sanat ve tasarım alanına kalıcı katkılar sağlayacağını belirtti.