Sakin güç: Mağusa

Bir belediye; kimseye tepeden bakmadan, siyasi polemik üretmeden, çatışmadan, popülizm yapmadan, böbürlenmeden, kibirden uzak da yönetilebilirmiş.

Hem de iyi…

Hem de şeffaf…

Hem de ilerleyerek…

Bir yıl aradan sonra, yeniden, Gazimağusa Belediyesi’nin basın toplantısında buluştuk.

Dr. Süleyman Uluçay göreve geldiğinden bu yana, her yıl faaliyetler başlık başlık, rakamlarla, verilerle paylaşılıyor.

Yine öyle oldu.

Yine katılan herkes saygıyla izledi.

***

Bu belediye gerçekten batmıştı.

Öyle lafın gelişi değil…

Yeni başkanın makamına oturduğunda ilk duyduğu söz "maaşları ödeyecek tek kuruşumuz yok" olmuştu.

Şimdi yeniden ayağa kalktı.

***

Son 3 yılda Mağusa’ya 127 yeni araç kazandırıldı.

Asfaltlama yeniden başladı; 45 milyon TL yatırımla ilk etap tamamlandı.

Şimdi 63 milyon TL’lik ikinci etap sürüyor.

En çok dikkatimi çeken başlıklardan biri sosyal destek alanı oldu.

3 yılda 1400 yurttaşla yüz yüze psikolojik görüşme yapıldı.

Diyetisyenler 4 bin 17 ev ziyareti gerçekleştirdi.

43 engelli çocuğa düzenli hizmet verildi.

Merkezi hükümetlerin yarattığı hayal kırıklıkları düşünüldüğünde, üstelik yüksek maaş bütçelerine rağmen, yerel yönetimlere çok daha fazla bütçe de yetki de devredilmeli diye düşünüyor insan.

Bu yıl 6 plajın tamamının belediye tarafından işletileceği açıklandı.

Umarım hiçbir özel işletme, denizin sahibiymiş gibi davranmaz.

***

Mağusa, adanın kuzeyinde ithalat ve ihracatının yüzde 85’inin gerçekleştiği bir liman şehri… Kapalı sera üretiminin üçte ikisinin yapıldığı önemli bir üretim alanı… Bir öğrenci merkezi… Turizmin de odaklarından biri…

O nedenle iyi yönetilmeyi hak ediyor.

Mağusa’nın bir de kültürel mirası var. Venedik’in limanı, Shakespeare’in sahnesi, Namık Kemal’in zindanı… Adeta nefes alan bir açık hava müzesi bu kent.

Ama sanırım bu miras, hak ettiği değeri hâlâ tam anlamıyla görmüyor. Ya da bu yönünden yeterince yararlanılamıyor.

Umarım kent iyileştikçe, geliştikçe, yenilendikçe, bu alanda da büyür.

***

Mağusalı şimdi gözünü dört açmalı. Batık bir enkazdan, borçsuz ve yatırım yapabilen bir belediye inşa edilmesinin kıymetini bilmeli. Bu sadece bir başarı hikâyesi değil; dürüstlüğün, nezaketin ve çalışkanlığın zaferidir. Bu anlayışa, kentin geleceği adına sahip çıkılmalıdır.

