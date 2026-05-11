Savaşın Etkileri ve Ülkedeki Pahalılık, Nisan Ayı Enflasyonuna Yansıdı 

2026 Nisan ayı enflasyonu açıklandı. Pahalılık, nisan ayında da yükselmeye devam etti. Enflasyon, aylar geçtikçe artmaya devam ediyor.

İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyonunu yüzde 4.62 olarak açıkladı. Aralık ayına göre, 4 aylık enflasyon da, yüzde 12.02 oldu. Bu bağlamda, yıllık enflasyon (Geçen Nisan’dan bu Nisan’a) yüzde 38.15’e ulaştı. Mart ayı enflasyonu ise yüzde 2.18 gerçekleşmişti. 2 katından fazla bir artış görülüyor.

Döviz kurlarının yükselişe geçmesi, akaryakıt zamları ve Nisan ayına yansıyan birçok zamdan ötürü, Nisan ayı enflasyonunun, Mart ayına göre daha yüksek çıkacağını daha önceki yazılarımda belirtmiştim. Nitekim, öyle oldu.

Türkiye’de ise, resmi rakamlara göre, Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 4,18, Aralık ayına göre 4 aylık enflasyon yüzde 14.64 ve yıllık enflasyon oranı ise yüzde 32.37 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %9.77 Eğlence ve Kültür ana grubunda gerçekleşmiştir. Lokanta ve Oteller ana grubunda %7.12, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %7.07, Eğitim ana grubunda %6.92, Ulaştırma ana grubunda %5.32, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %3.47, Sağlık ana grubunda %2.77, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.81, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.23, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.16, Haberleşme ana grubunda %1.01, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.88 artış gerçekleşmiştir.

Akaryakıt zammı, ekonomide girdi maddesi olması nedeniyle, başta toplu taşıma ücretleri ve halkın yakıt giderleri olmak üzere, pek çok mal ve hizmete zam olarak yansımaktadır. Bu da, hayat pahalılığı oranını yükseltmektedir.

Mart ayında akaryakıta yapılan okkalı zamların bir kısmı da Nisan ayına etki etmiştir . Ayrıca, akaryakıtın endeks içerisindeki ağırlığının dışında, özellikle taşımacılık, tarım, sanayi, gıda ve diğer sektörlerde zamları da tetikleyebilmektedir.

Öte yandan, Nisan ayında döviz kurlarının aylık ortalamalarının, Mart ayına göre arttığını görüyoruz. Enflasyon endeksinde bulunan ve dövizle fiyatlanan mal ve hizmetlerin fiyatlarında geçen aya göre görülen artışlar buna bağlı olarak yaşanmıştır diye düşünüyorum.

Bu durum, enflasyon oranının artmasını etkilemiştir. Önümüzdeki aylarda, yansıyacak zamlarla enflasyon oranlarının artışına devam edeceğini öngörüyorum.

Öte yandan, KTAMS’ın açıkladığı 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarını oluşturan açlık sınırı, Nisan ayı sonu itibarıyla, 42 bin 553 TL’ ye, yoksulluk sınırı ise 229 bin 522 TL’ye ulaşmıştır. Görüldüğü üzere, asgari ücret artsa bile, belli bir süre sonra erimektedir.

Hayatı ucuzlatmak için, Hükümet tarafından yeterli KDV, fon indirimleri ve piyasa denetimleri yapılmadığı için, enflasyon ve pahalılık artmaktadır. Halkın büyük bir bölümü, geliri yetmediği için, borçlu bir hayat sürdürmekte, günden güne yoksullaşmaktadır.

Piyasamızın pahalılaşması sonucunda, Rumların Kuzey’ den alışverişlerinin azalması ve Güney’ den Türklerin alışverişlerin artması sonucunda, Maliye çift taraflı gelir kayıplarına uğramakta ve bütçe hedefleri de böylece tutmamaktadır.

Hükümet, gelirleri artırmak için girişim yapmakta ve tasarruf tedbirleri almakta çok geç kalmıştır. Yeni alınmaya başlayan tedbirler, keşke çok önceden başlasaydı. Belki o zaman, bu kadar borçlanmaya gerek kalmayacaktı. Mayıs ayında, yıllık bütçe açığını aşan (26 Milyar) bir borç yükü oluşmuştur.

Dileğimiz, Bölgemizdeki savaşın erken zamanda bitip de petrol fiyatlarının inmesi ve döviz kurlarının dengeli bir seyir izlemesidir. Aksi halde, halkın ve sektörlerin ekonomik kayıpları daha da artacaktır.

Hükümet, halkın en büyük sorunu olan enflasyonu ve pahalılığı düşürecek, hayatı ucuzlatacak tedbirleri almamakta, özellikle dar gelirli kesimlerin satın alma gücünü yükselterek, onların bir nebze olsun rahatlamalarını sağlayamamaktadır. Yıllardır, bu konularda bir adım atılmamış, Hükümet’ in böyle bir gailesi olmamıştır. Kimse, ölü gözünden yaş beklememelidir. Çare, erken seçimdir.