Hükümetin açıkladığı kredi destek paketi yetersizdir. Peki, neler yapılmalıdır?

Hükümet, geçtiğimiz hafta, 3 alanda uygulayacağı kredi destek paketini açıkladı. Elbette ki bu destek paketleri önemlidir ve sektörlere katkı sağlar.

Ama, bu desteklerin verilmesi için, bölgemizde savaş çıkması gerekmiyordu. Zaten, ülkemiz halihazırda ağır bir ekonomik kriz içindeydi ve halkımız ile sektörler büyük sıkıntı içindeydi.

Üstelik de bu kredi destek paketi, diğer üretim sektörlerini de kapsamalıdır. Savaş nedeni ile ve petrol fiyatlarındaki azami artışlarla birlikte, sıkıntı yaşayacak olan özellikle, Turizm, narenciye ve imalat sektörlerine de mutlaka destekler sağlanmalıdır.

Bahse konu alanlarda uygulanacak kredi destek paketinin içeriğini aşağıda sizlerle paylaşıyorum:

1.⁠ ⁠İSTİHDAM VE PRİM DESTEK PAKETİ

Bu kapsamda; Yaklaşık 75 bin çalışan için, ayda 260 milyon TL prim desteği verileceği açıklandı. KKTC vatandaşı kadın çalışanlara %80, erkek çalışanlara %60 prim desteği verilecek.

KKTC vatandaşı olmayan çalışanlara ise, sektörlerine göre %15 ve %20 oranında prim desteği uygulamasına devam edilecek.

İlk kez istihdam edilecek KKTC vatandaşları için %100 prim desteği ve aylık 20.000 TL maaş katkısı sağlanacak.

Engelli vatandaşların istihdamı için ise, 48 ay boyunca %100 sosyal güvenlik prim desteği ve asgari ücretin %50’si oranında maaş desteği verilecek. Ayrıca, engelli istihdam eden işverenlerin primlerinin %100’ü de karşılanacak.

2.⁠ ⁠TARIM, HAYVANCILIK VE SERACILIĞA DESTEK PAKETİ

Bu paket ile, tarım, hayvancılık ve seracılık alanlarında; küçükbaş ve büyükbaş çiftliklerin kurulumu ve geliştirilmesi, barınak inşaatları, hayvan beslenmesine yönelik işletme giderleri, küçükbaş hayvan alımları, otlaklarda kullanılan tarımsal teknolojiler, tarımda ve seracılıkta üretim tesisi kurulumları, araç, makine ve ekipman yatırımları, traktör ve diğer araç teminleri ve verimliliği artıracak modernizasyon yatırımları desteklenecektir.

Bu çerçevede; Hayvancılar, çiftçiler ve seracılar için Kalkınma Bankası aracılığıyla finansman kredi desteği verilecek.

⁠Bu paket kapsamında %70’e varan kredilendirme imkanı sağlanacak.150 bin dolara kadar (veya TL karşılığı), teşvik belgesi olmadan kredi verilecek.

Finansman koşulları şöyle olacak: ⁠1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli, Türk lirasında %28, Dövizde ise %4 faiz olacak.

3.⁠ ⁠SÜT ÜRÜNLERİ İMALATÇILARINA KREDİ DESTEĞİ

Savaş yüzünden sıkıntı yaşayan süt ürünleri imalatçılarına toplam 325 milyon TL’lik kredi desteği hayata geçirilecek.

Bu paket kapsamında; Krediler TL veya döviz cinsinden kullandırılacak. Azami 12 ay vadeli olacak. Faiz oranları:TL’de %21, ⁠Dövizde %3 olacak.

Bu destek paketini de, müjde diye sunmayı da anlamlandıramıyorum doğrusu.Neticede bu paket, birkaç maddesi hariç, krediye yani borçlandırmaya dayalıdır.Krediyi alacak işletmelerin, faiziyle birlikte bu borcu ödemesi gerekmektedir.Yani, bir hibe veya bağış paketi değildir.

Elbette ki, kredi faizi ve koşulları, piyasa kredilerine göre daha uygun şartlardadır.Bu bağlamda, kredi kullananlara bir avantaj sağlayacaktır.Ama, bu borcun, zamanı geldiğinde ödenmesi şarttır.

Özellikle, küçük işletme, küçük üretici ve esnafları rahatlatacak olan, borç vermek değil, başka ülkelerde uygulandığı gibi, onlara hibe (karşılıksız yardım) desteklerinde bulunmak, bunun yanında, borçlarının faizlerini silmek veya faizsiz kredi vermek olmalıdır.

Öte yandan, onlara verilecek elektrik, akaryakıt, kira, faiz ve faizsiz borç vadelerinin uzatılması destekleri de nefes almalarını sağlayacaktır.

İşletmelere kredi verme, borç verme paketleri mutlaka olmalıdır.Ama, pahalılığı ve zamları nasıl önleriz, enflasyonu nasıl düşürürüz, halkın satın alma gücünü nasıl artırırız noktasında da tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımlarına da, teşvik ve destek verilmesi mutlaka sağlanmalıdır.

Hayatı ucuzlatmak ve zamların etkisini azaltıp, enflasyonla mücadele etmek için, özellikle gıda, ilaç, eğitim malzemeleri ve diğer temel ihtiyaçlarda, fon, kdv vergilerini minimize etmek, alınacak önlemlerin başında gelmelidir.

KKTC’nin, yetersiz paketlere değil, ekonomiyi canlandıracak, hayat pahalılığını azaltacak, büyüme, istihdam ve satın alma gücünü artıracak, kapsamlı ve verimli ekonomik paketlere ihtiyacı vardır.