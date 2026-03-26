Zihinsel olarak sıkışmış durumdasınız!

Ve karar veremiyorsunuz!

İki seçeneğiniz var, hangisini seçeceğiniz konusunda şüphedesiniz!

Üstelik sizin bir üçüncü seçeneğiniz var ama onu dile bile getiremiyorsunuz!

-*-*-

İki arada bir deredesiniz işte!

Ne zor bir durum!

-*-*-

Nikos Hristodulidis öyle demiş, böyle demiş!

“Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş” mesajı vermiş!

Hatta vay utanmaz vay arlanmaz herif, bırakın mesaj vermeyi, doğrudan öyle dayatmış!

-*-*-

Aaaaa, Hulusi Akar Paşa ne demiş?

O da, bırakın Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönmek ya da federal bir çözüm bulmayı; tek seçeneğimiz var, o da iki devletli çözüm demiiiiişşşş!

-*-*-

Şimdi Tufan Erhürman gerek “Cumhuriyet’e dönüş”, gerekse “iki devletli çözüm”den yana olmayan bir “Toplum Lideri!”

-*-*-

Peki ne yapmış?

Hristodulidis’i “çaput” etmek için çaba harcamış!

Vermiş veriştirmiş!

-*-*-

Peki Hulusi Paşa’ma bir şey söylemiş mi?

I ıh!

O’na bir şey diyememiş!

-*-*-

Hatta Hulusi Paşam tarafından ziyaret de edilmiş ama ziyaretle ilgili kısa bir haber geçilmiş!

Bu arada Hulusi Paşam, “2 numaralı zat” olan Meclis Başkanımızı ziyaret etmiş, orada esmiş yağmış!

-*-*-

Şimdi!

Hristodulidis istediğini söyleyebilir!

Beğenirsiniz beğenmezsiniz!

-*-*-

Hulusi Paşam da dilediğini söyler!

Yine beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz!

-*-*-

Bir: Sadece birine cevap verirseniz, olmaz!

İki: İkinciye cevap veremezseniz ya da vermezseniz, ya onaylıyorsunuz ya korkuyorsunuz demektir!

-*-*-

Onaylıyorsanız, demek ki bize zamanında doğru söylemediniz!

Korkuyorsanız, Kuzey Kıbrıs, kesinlikle işgal altındadır!

-*-*-

Bir artı bir eşittir 21 değil!

İkidir!

İki!

-*-*-

Kıbrıs Türk Toplumu mu?

İki arada bir derede kaldık!

Çaresiz!

Umutsuz!

Geleceksiz!

-*-*-

İki tarafın da tek hedefi var, “altımda kalacaksınız”…

-*-*-

Şimdi kimsenin altında kalmamak gibi bir seçeneğimiz yok mu?

Yok deniyor bize açıkçası!

Ve kimse de itiraz etmiyor!

Sadece şöyle bir şans bırakılıyor; “ya o tarafın ya bu tarafın altında olacaksınız!”…

-*-*-

Kesin alttayız yani!

Ve seçme şansımız da yok gibi!

Üste çıkma veya en azından yan tarafa uzanma falan da yok!

Ya O’nun, ya Bu’nun altı!

Başka yerimiz yok!

-*-*-

Kısacası iki arada bir deredeyiz ama durum vahim!

Çok yazık!

İki ucu b.klu değnek!

Öteki yazımız için kullandığımız başlık neydi?

İki arada bir derede!

-*-*-

Bu yazı için ne dedik?

İki ucu b.klu değnek!

-*-*-

Yani iki seçenek var ve hangisini tercih edersek edelim, kötü bir sonuçla karşılaşacağız!

-*-*-

Tıpkı “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş” veya “İki eşit devletli çözüm” seçenekleri gibi!

-*-*-

Haaaa kendi başına her ikisi de sonuçta birer “çözüm modeli”dir ama ikisi bir birinden çok uzaktır; en mantıklı olan “federal çözümde buluşmaktır”…

-*-*-

Şimdi öteki yazıya devam etmeyelim; başka bir konuda söz edelim!

Yenidüzen’in bugünkü manşetinden yola çıkacak olursak, bir gün gelir Amerikan savaş uçakları Ercan’ı kullanır mı?

1 – Türk savaş uçakları da NATO’ya ve dolayısıyla Amerika’ya bir şekilde bağlıdır…

2 – İran olur da Türkiye’ye saldırır veya saldırmaz; türkiye Amerika’dan yana savaşa katılırsa, Ercan, haliyle Amerikan hava üssü haline dönüşür!

-*-*-

Efendim, türkiye kesinlikle bu savaşa girmeyecek!

Bunu diyemezsiniz ve kesin konuşamazsınız!

-*-*-

İngiltere de girmeyecek!

Üslerini de kullandırtmayacak!

Bunu da kesin olarak bilemezsiniz!

-*-*-

Belki İngiltere’nin İran savaşında Amerika’dan yana savaşa girme olasılığı, türkiye’nin Amerika’dan yana savaşa katılma olasılığından daha fazla olabilir ama bu, Türkiye’nin bu savaşa dahil olma olasılığını ortadan kaldırmaz!

-*-*-

Haliyle, sevgili Yasemi veya Yasemin vekilim; Trodos veya Ağrotur ya da Dikelya ne kadar “İran hedefiyse”, bence “Ercan – Geçitkale hatta Gırnı” o kadar hedeftir!

Yüzde 15 olasılık değil de yüzde 7 mesela!

Aşağısı sakal yukarısı bıyık!

Ağrotur, İran’a karşı öyle veya kullanılırsa, kesinlikle hedeftir!

-*-*-

Araya girip şunları kesinlikle yazmamız lazım…

Türkiye’de NATO kuvvetleri ve Amerikan kuvvetleri tarafından kullanılan üsler vardır…

Bu üsler, tamamen ABD’ye ait bağımsız üs değildir elbette ve NATO üyeliği – işbirliği çerçevesindedir…

-*-*-

Ancak sonuçta, Türkiye’de, İncirlik Hava Üssü, Kürecik Radar Üssü, Konya 3. Ana Jet Üssü, İzmir NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Aksaz Deniz Üssü, NATO ve Amerika tarafından kullanılabilmektedir, kullanılmaktadır… Ve bunlar hedefse; her askeri tesis ve birlik bir şekilde hedeftir!

-*-*-

Önemli olan nedir?

Önemli olan, ülkenizi askeri üslerle ve silahlarla doldurmamaktır!

Gücünüz varsa tabii ki!

-*-*-

Yani tamam mütekabiliyetti oydu buydu tamam da, yarın Türkiye savaşa girerse, Ercan’daki altı gökten jet karanfil mi atacak?

-*-*-

Ayrıca tekrar etmek gibi olmasın ama Trodos hedefse, sizin köyün tepeleri de hedeftir a Yasemin hanım!

Değneğin iki ucu da ne yazık ki b.okludur!