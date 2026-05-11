Hantavirüs: Yeni Covid mi? Aman ha!

Medyanın gücü!

Haberleri okudukça, “hah işte yine ve yeniden bir salgın mı?” siye sormaktan kendimizi alamıyoruz!

Tüm dünya birkaç haftadan beri, Hantavirüs salgınından etkilenen MV Hondius gemisinden 150'ye kadar yolcu ve mürettebata ne olacağını, ne yapılacağını takip ediyor…

Ve ne yalan söyleyeyim, içimde çok ciddi bir korku var!

Covidofobia mı desem, Nosofobi mi desem!

Yoksa Hipokondriyazis mi?

Korku işte!

Covid dönemi içimizde o korkuyu bıraktı!

Neden korkuyorum?

Birincisi, Hantavirüs salgınıyla anılan gemiden tahliye sonrası Fransa'ya getirilen bir yolcuda da hantavirüs testi pozitif çıktı. Hastalık belirtileri görülen Fransız vatandaşı kişinin, Tenerife'den Paris'e yapılan uçuş sırasında belirtiler gösterdiği kaydedildi.

İngiliz ulusal gazetelerinden The Guardian dün bu konuda çok ayrıntılı bir haber yayımladı…

The Guardian yanında, gemideki üç Türkiye vatandaşı ile ilgili olarak da Türk medyasında bazı haberler çıktı… Üç Türk yolcuda herhangi bir semptom şimdilik yok… Dün Türkiye’ye getirildiler…

Yolcular, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan askeri ve hükümet uçaklarıyla evlerine dönmeye başladı.

Hantavirüs salgınından etkilenen MV Hondius adlı yolcu gemisindeki yolcuların ve mürettebatın ülkelerine geri getirilmesi için yürütülen karmaşık operasyon tamamlandı.

Dünya Sağlık Örgütü, iniş yaptıktan sonra 42 günlük karantina uygulanmasını tavsiye etti, ancak zorunlu kılmadı. Bu yazıyı kaleme alırken, henüz üç Türk yolcu ile ilgili karantina haberi basında yer almamıştı… (Umarım karantinadadırlar… Aman burnumuzun dibi… Allah korusun… Bir Covid daha çekemem!)

Neyse!

The Guardian’ın haberine göre, yolcular MV Hondius gemisinden daha küçük teknelere inerken mavi tıbbi tulumlar ve solunum maskeleri takıyordu. Bu tekneler Tenerife'deki küçük bir sanayi limanına yanaştı. Tahliye edilenler daha sonra İspanyol ordusuna ait otobüslere bindirilerek bir havaalanına götürüldü. Sürücüler ile yolcular arasında koruyucu bir bariyer bulunuyordu.

Tahliye edilenler daha sonra yeni koruyucu ekipmanlarını giydiler ve fotoğraflarda, ülkelerine geri dönüş uçaklarına binmeden önce sağlık görevlileri tarafından pistte dezenfektanla dezenfekte edildikleri görüldü.

DSÖ, ateş gibi belirtiler için günlük kontrolleri de içeren 42 günlük karantina ve “aktif takip” önerdi. 42 günlük karantina, personel bulunan bir tesiste veya evde izolasyon halinde gerçekleştirilebilir.

Yine The Guardian’ın haberine göre, bazı sağlık uzmanları, insanların altı hafta boyunca tam anlamıyla izole olmayabileceğinden endişe duyuyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütünün bu yönergeleri "zorlamadığını" söylüyor.

İngiltere'de NHS, kişilerin Liverpool yakınlarındaki Arrowe Park hastanesinde tıbbi testlerden geçeceğini söylüyor. Grup başlangıçta 72 saat kalacak ve daha sonraki izolasyon düzenlemeleri değerlendirilecek.

Avustralya'da yolcular, değerlendirme ve uygun karantina düzenlemelerinin oluşturulması için ambulansla hastaneye götürülecek. Sidney'in batısındaki tesis, Ebola gibi "yüksek riskli" bulaşıcı hastalıkları olan hastaları tedavi etmek üzere tasarlanmıştır. Helikopter pistinden ve ambulans bekleme alanından özel bir asansöre ve kendi atıksu arıtma tesisine sahiptir.

Fransa, tahliye edilenlerin tamamının (şu anda semptom gösteren bir kişi de dahil) "bir sonraki duyuruya kadar derhal sıkı izolasyona alındığını" açıkladı. Fransa Başbakanı, halkı korumak için uygun izolasyon önlemlerini yetkilendirecek bir kararname çıkaracağını söyledi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, tahliye edilen bir erkeğin Atina'da 45 gün zorunlu hastane karantinasında kalacağını açıkladı. Yetkililer, adamın Attikon üniversite hastanesinde özel olarak hazırlanmış negatif basınçlı bir odaya yerleştirileceğini söyledi.

İspanya'da, Madrid'deki Gómez Ulla askeri hastanesinde 14 vatandaş biyolojik güvenlik izolasyon yataklarına yerleştirilecek.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçici direktörü Dr. Jay Bhattacharya, ABD'de ikamet eden 17 Amerikalı ve bir İngiliz vatandaşının Nebraska Üniversitesi'ne uçakla götürüleceğini söyledi. Karantina tesisinde, virüsü yayma riskleri değerlendirilecek. Bundan sonra, Nebraska'da kalma veya evlerine dönme seçeneği sunulacak ve durumları eyalet ve yerel sağlık kurumları tarafından takip edilecek.

Ancak çok ciddi bir risk daha var… Bazı Amerikalılar 24 Nisan'da Güney Atlantik Okyanusu'ndaki Saint Helena'da gemiden inerek çoktan ABD'ye döndü… En az dört eyalet – Arizona, Virginia, Kaliforniya ve Georgia’da yaşam süren bu kişiler, takip edilmiyor…

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, gemi kemirgenler açısından incelenmeli, dezenfekte edilmeli ve 'uygun kemirgen kontrol önlemleri uygulanmalıdır'. Operasyonda görev alan personel, göz koruyucu, solunum maskesi, önlük ve eldiven de dahil olmak üzere kişisel koruyucu ekipman giymelidir.

Bana soracak olsalardı, “batırın pez..gin gemisini” derdim ama kimse sormadı!

Filipinler hükümeti, gemide çalışan 38 Filipinli denizcinin ülkelerine geri gönderilmeden önce Rotterdam'da karantinaya alınacağını doğruladı.

Hindistan, gemide mürettebat olarak çalışan iki Hindistan vatandaşının Hollanda'ya tahliye edildiğini ve karantinaya alınacağını doğruladı. Bu kişilerin "sağlıklı ve asemptomatik" oldukları belirtildi.

The Guardian’ın haberine göre üç yolcu – Hollandalı bir karı koca ve Alman bir kadın – hayatını kaybetti ve az sayıda kişi hastalığa yakalandı.

Küresel halk sağlığı için risk var mı?

Evet var!

Ama risk çok düşük!

Covid salgını döneminden adeta akraba olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu, başka bir Covid değil. Ve halk için risk düşük. Bu yüzden kimse korkmamalı ve paniğe kapılmamalı” diyor!

Ghebreyesus diyor demesine de, Covid döneminde o paniği yaşayan, “gel aşılan” dendiğinde sıranın en önlerinde yerini alan ben, yine de temkinliyim!

Fare göremem şu anda!

Vallahi av tüfeğine iki fişek koydum; küçük – büyük – fare – sıçan gördüğüm anda…