“Sakarya bölgesinin doğru haritası...”

Bir okurumuz, bir Kıbrıslırum okurumuzun bize vermiş olduğu ve geçtiğimiz Çarşamba günü (1.9.2021) bu sayfalarda yayımladığımız haritanın Sakarya bölgesinin değil, başka bir bölgenin haritası olduğunu farkederek bizimle temasa geçti ve ricamız üzerine doğru haritayı bize gönderdi...

Okurumuz bize gönderdiği notta, “O resim Sakarya girişi veya şimdiki Sakarya çemberi değildir, DAÜ çemberidir... Google maps resmini ve orijinali yanında gönderiyorum” diyerek bize birebir uydu fotoğrafını göndererek Kıbrıslırum okurumuzun bu hatasını düzeltti.

Böylece okurumuzun yardımıyla bu hatayı düzeltirken, Kayıplar Komitesi’ne de sözkonusu okurumuzun bize gönderdiği haritaya ilişkin hatayı da düzeltmiş olduk.

Bu okurumuza çok teşekkür ediyoruz...

“SAVAŞ SOKAĞI İLE İSMET İNÖNÜ BULVARI’NIN KESİŞTİĞİ KÖŞEDEKİ AVLUYDU...”

Bu durumu aktardığımız Kıbrıslırum okurumuz ise, sözkonusu haritanın kendisine 5-6 sene önce, babasının Sakarya’da bazı “kayıp” Kıbrıslıtürkler’i defnettiği yer hakkında bilgi vermek üzere gittiği Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Ofisi tarafından verilmiş olduğunu söyledi ve “Haklısın Sevgül, benim da hatırladığım, Sakarya’nın Mağusa surlarından birkaç kilometre ilerisinde olduğu şeklindeydi, oysa bana verilen haritadaki yer dediğin gibi orası değil” dedi.

Kıbrıslırum okurumuz, yeni harita üzerinde çalışarak babasının gömü yaptığını söylediği yerin, Savaş Sokağı ile İsmet İnönü Bulvarı’nın kesiştiği köşede, bir evin avlusu olduğuna inandığını da belirtti. Az ileride ise bir zamanlar Atatürk büstü varmış...

“SAKARYA BOŞALTILMIŞTI...”

Mağusalı bir diğer okurumuz da bize aşağıdaki ek bilgileri verdi ve bunları da Kayıplar Komitesi yetkililerine aktardık. Mağusalı öteki okurumuz, “Sakarya, Karakol ve Baykal bölgelerinden Kıbrıslıtürkler, 20 Temmuz 1974 akşamına kadar yaşadıkları bölgeleri boşaltarak, Mağusa Surlariçi’ne sığınmışlardı” diye anlattı bize. Bu da, Kıbrıslırum okurumuzun dediği gibi, bazı “kayıp” Kıbrıslıtürkler’in Sakarya bölgesine babası tarafından defnedilmiş olma olasılığını doğruluyor. Çünkü Sakarya bölgesi 20 Temmuz ile 15 Ağustos 1974 tarihleri arasında Kıbrıslırumlar’ın denetiminde kalmış... Bu süre içerisinde bu bölgeye rahatlıkla gömü yapabilecek konumda imişler yani...

KAYIPLAR KOMİTESİ’NE ÖNERİ: MARAŞ’TA SİVİL SAVUNMADA ÇALIŞANLARDAN HAYATTA OLANLAR BULUNSUN...

Kayıplar Komitesi yetkililerini bu konularda bilgilendirdikten maada, bir de öneri yaptık: Bazı Kıbrıslıtürk “kayıplar”ı Sakarya bölgesine babasının defnettiğini anlatan Kıbrıslırum okurumuz, babasının savaş döneminde Maraş’ın sivil savunma hizmetlerinde çalıştığını ve görevinin de ölüleri defnetmek olduğunu belirtmiş bulunuyor.

Kayıplar Komitesi’ne, Kıbrıslırum Üye ofisinin, o dönem Maraş’ın sivil savunma hizmetlerinde kimlerin çalıştığına ilişkin araştırma yaparak – gönüllü veya profesyonel olarak – bu isimleri bulması, bunlar arasında vefat etmemiş olanların Sakarya’daki bu olası gömü yeriyle ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmelerini önerdik. Çünkü Sakarya’da bazı “kayıplar”ı defneden okurumuzun babası çoktan vefat etmiş bulunuyor...

KIBRISLIRUM OKURUMUZ NELER ANLATMIŞTI?

1 Eylül 2021 tarihinde bu sayfalarda, Kıbrıslırum okurumuzun anlattıklarını şöyle yazmıştık:

“OKURLARIMIZ BİLDİKLERİNİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR...

“Babam, Sakarya bölgesinde bazı “kayıp” Kıbrıslıtürkler’i defnettiydi... Son arzusu, bu bilgiyi paylaşmamdı...”

Bir Kıbrıslırum okurumuz geçtiğimiz günlerde bizi ziyaret ederek şu bilgileri paylaşmak istediğini söyledi:

*** Babam, Sakarya bölgesinde bazı “kayıp” Kıbrıslıtürkler’i defnettiydi... Son arzusu, bu bilgiyi paylaşmamdı...

*** Sanırım on yıl kadar önce, ortak bir arkadaşımız aracılığıyla sizinle temasa geçmiştim ancak yüzyüze görüşmediydik, sanırım kısaca telefonda konuşmuştuk...

*** Beş-altı sene kadar önce de Kayıplar Komitesi yetkilileriyle bildiklerimi paylaştıydım... Ancak onlardan da herhangi bir ses çıkmadı...

*** Bu konunun sonuca ulaştırılmasını istememin nedeni, vefat etmiş olan babamın bunun son arzusu olmasıdır. Babam vefat etmeden önce, bu arzusunu bana dile getirmişti...

*** Babam aslen Karpazlı idi ancak Maraş’ta yaşamaktaydık.

*** Babam sivil savunmada da görev yaptığı için, 1974’te savaşta ölenlerin gömülmesinde yer almıştı.

*** Çok meşhur bir fotoğraf vardır örneğin, Maraş’ta Türk uçaklarının bombardımanı esnasında ölen bir genç, bir otelden aşağı sarkıyor... İşte babam, bu genci de defnetmişti...

*** Babamın bana anlattığı, Sakarya bölgesinde bazı “kayıp” Kıbrıslıtürkler’i defnettiği yönündeydi. Kendisi sivil savunmada ölüleri defnetmekle görevlendirilmişti ve kamyonla getirilen ölüleri, bir şiro bulup çukur kazdırmışlar, sonra da savaşta öldürülmüş olan bu Kıbrıslıtürkler’i, boş bir araziye gömmüşler... Sözkonusu boş arazi, bir evin avlusu imiş Sakarya bölgesinde...

*** Babam bana defnettikleri Kıbrıslıtürkler’i saydığını, bunların 15 kişi olduğunu anlatmıştı... Siz bana Sakarya bölgesinden bu kadar çok “kayıp” Kıbrıslıtürk olmadığını söylüyorsunuz ama belki başka bölgelerden toplanıp oraya getirilmiş “kayıp” Kıbrıslıtürkler olabilir mi bunlar, bilmiyorum.

*** Babamın bana vefat etmeden anlattığı, şirosu olan birisini bulmuşlar, büyük bir mezar kazmışlar, onları oraya gömerek üstlerini örtmüşler... Babam vefat ölmeden önce, bu bilgiyi sözkonusu Kıbrıslıtürkler’in akrabalarına iletmek istediğiydi, bu onun son arzularından biriydi.

*** Ben Kayıplar Komitesi yetkililerine bir de harita vermiştim, bu haritada babamın nerede gömü yaptığını işaretlemiştim... Bu haritayı sizinle de paylaşıyorum.

*** Altı sene kadar önce Maraş’ta birlikte çalıştığımız bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim... Bu konuyu bu arkadaşımın oğluna da aktarmıştım. Birlikte bu durumu incelemiştik, sanırım sözkonusu gömü yerinin üzerine büyük bir süpermarket inşa edilmiş, yol da genişletilmiştir. Umarım eğer buraya bir süpermarket inşa edilmişse, bu gömü o esnada başka yere taşınmamış veya kaybolmamıştır...

*** Sözkonusu gömü yerinin az ilerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün bir büstü vardı Sakarya’da... Bu yer, Mağusa kalesinden iki kilometre kadar ilerideydi...

Bu okurumuza paylaştığı bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.

Bize vermiş olduğu haritayı da okurlarımızla paylaşıyoruz...

Kayıplar Komitesi yetkililerini de bu konuda bilgilendirdik...

Konuyla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi sahibi okurlarımızı, isimli veya isimsiz olarak 0542 853 8436 numaralı telefondan bizi aramaya davet ediyorum...”

Galatya, Pallaryodissa, Yeşilırmak’ta kazılara devam...

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde iki toplumlu kazı ekipleriyle yürütmekte olduğu kazılara, kesintisiz biçimde devam ediliyor.

Gerek 1963, gerekse 1974 “kaybı” Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerlerinin arandığı bu zorlu kazılar, güneş altında, açık arazilerde yapılıyor ve iki toplumdan arkeologlar kazılarda görev alıyor, aynı şekilde şirocular ve diğer çalışanlar da açık arazide zor koşullarda kazıları yürütüyor.

Konuyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Gülseren Baranhan’dan kazılarla ilgili aldığımız bilgileri okurlarımızla paylaşıyoruz... Kazılarda son durum şöyle:

*** Galatya, Pallaryodissa, Yeşilırmak, Gönyeli, Galatya, Templos, Tuzla, Mora ve Yeşilırmak’ta kazılar devam ediyor.

*** Gönyeli’de 1974 “kaybı” bir Kıbrıslırum’un dereyatağının yanında ılgın ağaçlarının altında gömülü olduğu bilgisiyle kazı çalışmaları sürüyor. Burada bir “kayıp” şahıstan geride kalanlara ulaşıldı.

*** Galatya’da (Mehmetçik) 1974 “kaybı” bir grup Kıbrıslırum’un göl bölgesinde gömülü olduğu bilgisiyle kazı çalışmaları sürüyor.

*** Zeytinlik’te (Templos) 1974 “kaybı” bir grup Kıbrıslırum’un harnıp ağaçlarının doğusunda gömülü olduğu bilgisiyle kazı çalışmalarına devam ediyor.

*** Tuzla’da (Engomi) 1974’te “kayıp” edilen bir Kıbrıslırum’un zeytin ağaçları olan bir bahçenin bitişiğindeki tarlada gömülü olduğu bilgisiyle kazı çalışmaları sürdürülüyor.

*** Mora’da (Meriç) 1974 “kaybı” bir Kıbrıslırum’un bir tarlada gömülü olduğu bilgisiyle başlatılan kazı devam ediyor.

*** Yukarı Yeşilırmak’ta (Kserovuno), askeri bölge içerisinde 1963 “kaybı” bir Kıbrıslıtürk’ün dereyatağı yanında bir kuyuda gömülü olduğu bilgisiyle daha önceden kazısı başlatılan ancak çamur nedeniyle tamamlanamayan kazı çalışmaları şimdi sürdürülmektedir.

*** Lefkoşa’nın güneyinde Pallaryodissa bölgesinde açık bir arazide 1963 “kaybı” bir Kıbrıslıtürk’ün gömülü olduğu bilgisiyle kazı çalışmaları devam ediyor.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz...