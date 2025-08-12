Sağlık Bakanlığı'ndan Nalbantoğlu’ndaki ‘malzeme eksikliği’ iddiasına inceleme

Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir hastanın gerekli tıbbi müdahalesinin malzeme eksikliği gerekçesiyle özel hastanede yapılmaya zorlandığı iddiaları üzerine inceleme başlattığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların hastane başhekimliği tarafından mercek altına alındığı ve tüm süreçlerin titizlikle incelenmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, benzer durumlarda ameliyat bekleyen hastaların sorunlarının çözümü için gerekli adımların hızla atıldığı, başhekimliğe gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde talimat verildiği kaydedildi. Başhekimliğin mevcut hastaların ameliyatlarının daha erken yapılabilmesi için ek önlemler aldığı ve düzenlemeleri hayata geçirdiği bildirildi.

Bakanlık, konuyla ilgili gelişmelerin ilerleyen günlerde yeniden kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.