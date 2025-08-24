Sağ şeride geçti, karşıdan gelen araçla çarpıştı

Girne'de bu sabah meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde bu sabah 03.00 sıralarında 29 yaşındaki Abdurrahman Demir, HR 009 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun sağına geçti, o esnada karşıdan gelen 48 yaşındaki Erdal Bilgeç yönetimindeki TMH 250 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan TMH 250 plakalı araç sürçüşü Erdal Bilgeç ve araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki İbrahim Selçuk ile 23 yaşındaki Ruhat Keklik ve HR 009 plakalı araç sürücüsü Abdurrahman Demir, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.