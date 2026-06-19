Sadıkoğlu Telsim Genel Müdürü Tüz'le görüştü

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz'le görüştü.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Sadıkoğlu, belediyenin gerçekleştirdiği etkinliklere Telsim'in destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sadıkoğlu, kurumlar arasındaki iş birliğinin bölge halkına yönelik hizmetlerin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise, İskele Belediyesi ile sürdürülen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek, topluma değer katan projelerde ve etkinliklerde yer almaya devam edeceklerini söyledi.