Sadegh Naeimi kimdir?

Konuk Yazar

(Şerif Tuncel)

Internet arama motoruna Sadegh Naeimi yazarsanız büyük bir ihtimalle hakkında en son çıkan şu yazıya veya benzerine denk gelirsiniz.

Hayatını sonlandırmıştı... Kimliği açıklandı

Lapta Sahil Yürüyüş Yolu'nda hayatını sonlandıran kişinin kimliği belli oldu. Polis hayatını sonlandıran şahsın Mohammad Sadegh NAEIMI olduğunu açıkladı... Polisten yapılan açıklama şu şekilde: 27.07.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nun güney kısmında ölü olarak bulunan ve yapılan ileri soruşturmada, intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırdığı tespit edilen erkek şahsın Mohammad Sadegh NAEIMI (E-78) olduğu belirlenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Haberdeki ‘ileri soruşturma’ ve ‘intihar’ konusunda takılıp kalmış durumdayım. Haber çıktığında henüz otopsi de yapılmamıştı. Bu haber beni ve ailemi çok sarstı. Polis değilim, bizim polisimiz bu ileri soruşturmayı nasıl yapmış ve nasıl ‘intihar’ tespitinde bulunmuş onu da bilmiyorum. Bildiğim TEK şey var: bu haberdeki, polisin intihar ettiği sonucuna vardığı Sadegh Naeimi ile benim bildiğim, aile dostumuz Sadegh Naeimi ayni kişi değil. Basın mensubu olan kızkardeşim, ‘Çok ağrıma gidiyor. Adamdan sahipsiz biri gibi bahsediyorlar,’ dedi. Boynumun borcudur. Sadegh Naeimi hakkında çıkan son yazı yukarıdaki olmayacaktır.

Biz Sadegh Bey ve eşi Jale ile ayni sitede komşuyuz. Kendileri buraya yaklaşık 3 yıl önce İran’dan gelip yerleştiler. Çok iyi eğitimli, parlak kariyer geçmişleri olan, sanatkar insanlar. Sadegh Bey sitede son derece beyefendi, mutlu, eşine ve sanata sonsuz bir aşkla bağlı bir insan olarak bilinir. Tuvalinin karşısında çalışmıyorsa santurunu ayarlıyor, tamir ediyor veya çalıyordur. Kendisi hem ressam, hem de kaligrafi ve Santur ustasıdır. Santurundan çıkardığı uzaktan gelen seslerle bizi mest eder. Sadegh Bey’i biraz araştırırsanız, ülkemize daha yeni gelmiş olmasına rağmen Ocak 2024’de Atatürk Kültür Merkezi’nde Bakanlar düzeyinde açılışı yapılmış bir yağlı boya tablo sergisi olduğunu görürsünüz. Sadegh Bey’in eserlerinden bazılarını bu sitede görebilirsiniz: https://naeimi.my.canva.site/. Kendisi BRT dahil farklı medyalarda röportajlar vermiştir. Sadegh Bey ayrıca emekli olup adaya yerleşmeden önce İran’da bir bankada üst düzey yöneticilik yapmıştır. Sadegh Bey dolu dolu bir hayatı olan bir kişidir, Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nda intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandıran erkek şahıs değil!

Sadegh Bey sitede herkese saygıyla ve sempati ile davranır. Beni her gördüğünde Madam Şerif demesi beni hep güldürür. Ben de ona Mösyö Sadegh derim, karşılıklı gülüşürüz. Sadegh Bey babamla da dost olmuştur. Babamın onu en son görüşü, 1 ay önce ameliyat olduğunda Sadegh Bey’in eşi ile birlikte hastaneye elinde kocaman bir kutu çikolata ile geldiği zaman olmuştur. Babama moral vermiştir. Sadegh Bey hayata bağlıdır. O, Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nda intihar eden şahıs değildir!

Sadegh Bey 27 Temmuz Pazar günü saat 15:30 civarı dairesinden yürüyüş yapmak için çıkmıştır. Sitenin hemen alt tarafındaki bir komşunun güvenlik kamerası da bunu kaydetmiştir. Sadegh Bey’i balkondan gören site yöneticisi ona seslenip havanın çok sıcak olduğunu söylemiş ve bu sıcakta yürümeyip evine dönmesini tavsiye etmiştir. Site yöneticisi, ‘Her zamanki sempatik halleriyle bana baktı ve merak etme tedbirimi aldım dercesine şapkasını gösterdi’ diyor. Sadegh Naeimi Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nda intihar eden şahıs değil, evinden neşeyle çıkıp komşusuna selam vererek sıcak havada yürüyüşe giden, 78 yaşında fit ama yüksek tansiyonu olan bir kişidir. Sadegh Bey maalesef siteye geri dönememiştir. Nedeni herhalde otopsi raporunda belirtilmiştir. Ama dönebilse, buram buram sanat kokan, tablolarla bezili mis evine, Jale’sine dönecekti.

Eşi Jale, sitenin whatsapp grubunda komşular tarafından paylaşılan taziyelere cevaben şöyle yazmıştır: İyi komşularım, hepinize taziyelerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Naeimi sanat ve müzik aşığı bir adamdı. Nazik bir ruha sahipti. Kitapları, okumayı ve yazmayı severdi. Herkese saygı duyardı. Ondan ayrılmak benim için zor. O sevgi dolu bir eş, dost, öğretmen ve babaydı. Sevgiyle anılmasını dilerim.

Jale’nin bu dileğinin gerçekleşeceğinden hiç şüphem yok. Sadegh Naeimi Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nda intihar eden şahıs değil, eşi, ailesi, dostları ve komşuları tarafından sevilen ve sayılan bir kişiydi. Sadegh Naeimi 30 Temmuz’da kendine yeni yurdu olarak seçtiği adamızda, Lapta’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Seni çok özleyeceğiz sevgili Sadegh Naeimi.