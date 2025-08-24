“Sabotaj değil, kötü yönetim”

Yasmin MORAN

Kıbrıs’ın kuzeyinde art arda yaşanan elektrik kesintileri, KIB-TEK yönetimini ve bağlı olduğu Başbakanlığı hedef tahtasına oturttu.

Şeffaflıktan uzak açıklamalar, yönetim değişiklikleri ve giderek sıklaşan kesintiler, halkta derin bir güvensizlik yarattı.

Başbakan Ünal Üstel’in “enerjide tarih yazıyoruz” sözlerinin üzerinden kısa süre geçmeden Güneşköy’de trafo patlaması yaşanması ve kesintilerin devam etmesi, hükümete yönelik inancı daha da sarstı.

Vatandaş artık bu yaşananları teknik bir arıza değil, kötü yönetim ve plansızlığın doğal sonucu olarak değerlendiriyor. Kıbrıs’ın kuzeyi, enerjide başarı değil, 2025’in karanlık kesintiler tarihine tanıklık ediyor.

YENİDÜZEN’e konuşan vatandaş, KIB-TEK yönetiminden oldukça şikâyetçi.

Art arda yaşanan kesintiler, çözüm üretilmemesi ve kurum yönetimindeki belirsizlikler kamuoyunda ciddi rahatsızlık yaratıyor. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlardan Berna Bayar, “Elektrik kurumunun doğru dürüst idare edilmediğini ve yönetilemediğini düşünüyorum” diyerek mevcut yönetime eleştiride bulundu.

Salih Kermeoğlu ise Kıb-Tek’in geldiği noktayı üç maddeyle özetleyerek, “Birincisi beceriksiz yönetimden, ikincisi hükümetin vurdumduymazlığından, üçüncüsü ise halkın vurdumduymazlığından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Teknecik Elektrik Santrali’nin artık eski olduğunu belirten Hüseyin Saadetoğlu, çözüm için yenilikçi adımlar atılması gerektiğine dikkat çekerek, “Daha modern ve teknolojik çağa uygun şekilde araştırmalar yapılarak, güneş enerjisi sistemiyle elektrik üretimi çalışmalarının geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in elektrik kesintileriyle ilgili “sabotaj yapıyorlar” açıklamasıyla ilgili Sedat Kara ise, “Başbakan çıkıp sabotaj olduğunu söyledi; ben ona da inanamıyorum, tüm bunlar kötü yönetimden kaynaklanıyor” dedi. Hükümetin öncelikli yatırım alanlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Berke Denizer ise, “Gereksiz harcamalarla hız kamerası kurdurmaktansa, santrale yatırım yapılabilirdi” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Berna Bayar: “Elektrik kurumu yönetilemiyor, gelecek karanlık”

“Elektrik kesintilerinden hiç memnun değiliz. Elektrik kurumunun doğru dürüst idare edilmediğini ve yönetilemediğini düşünüyorum. Artık her şeyimiz ülkede politik bir hal aldı; işe alımlardan tutun, normal hayatımıza kadar her şey siyasetin etkisinde. Ne yazık ki parlak bir gelecek göremiyoruz. Asgari ücretin bu seviyede olduğu bir ülkede, elektrik faturaları komik değil; trajikomik bir hal aldı. Kimse geçinemiyor ve bu durum neredeyse her aileyi etkilemiş durumda.”

Hırsiye Çelebi: “Jeneratör almaktan başka çaremiz kalmadı”

“Bittiğimizin noktasıdır. Evime bir jeneratör almayı düşünüyorum, başka çarem yok. Elektrikler özellikle gece kesildiğinde öyle bir sıcak oluyor ki, başka çare bırakmadılar. Biz halk olarak kendi çabamızla yaşıyoruz; ne kadar kendi kendimize yetebilirsek…”

Salih Kermeoğlu: “Başka ülkede olsaydı, hükümet çoktan istifa ederdi”

“Kıb-Tek kurumunun geldiği bu durum; birincisi beceriksiz yönetimden, ikincisi hükümetin vurdumduymazlığından, üçüncüsü ise halkın vurdumduymazlığından kaynaklanıyor. Bugüne kadar santral idare edebildiyse, bana göre sol hükümetin getirdiği jeneratörler sayesinde dayanılabildi. Gidişat hiç iyi değil… Deniz ötesine doğru bir kayma yönetimiyle sürüyor. Halk olarak ancak kahvede, şurada burada konuşuyoruz ve duyarsızız. Bu durum başka bir ülkede yaşansaydı, hükümet ve ilgili tüm yetkililer istifa ederdi. Ancak bizimkiler koltuğa 404 ile yapıştırıldı.”

Hüseyin Saadetoğlu: “Kesintiler evleri ve iş yerlerini felç ediyor”

“Genel olarak santralin yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha modern ve teknolojik çağa uygun şekilde araştırmalar yapılarak, güneş enerjisi sistemiyle elektrik üretimi çalışmalarının geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Kesintiler, halkı her açıdan etkiliyor; evlerimizi ve iş yerlerini olumsuzluğa sürüklüyor.”

Sedat Kara: “Kesintiler sabotajdan değil, kötü yönetimden kaynaklanıyor”

“Elektrik konusunda ülkenin hali çok kötü. Ben Dilekkaya’da kalıyorum; günde üç kez kesildiği oldu. Evde olmasak, televizyonu ve buzdolabını kapatmasak, yanacaklar. O kadar çok kesinti oluyor ki, hepsini atmak zorunda kalacağız. Bu gidişat çok kötü. Faturayı ödemesek elektriği hemen keserler... Başbakan çıkıp sabotaj olduğunu söyledi; ben ona da inanamıyorum tüm bunlar kötü yönetimden kaynaklanıyor.”

Berke Denizer: “Santrale yatırım yapılmadı, para gereksiz yerlere harcandı”

“Üzücü bir durum. Yurt dışındaki ülkelerle kendimizi kıyasladığımızda, oradaki insanlar bu durumları duysalar şok olurlardı. Yurt dışında böyle durumlar yaşansa, halk büyük ihtimalle hükümete karşı sert bir şekilde karşılık verirdi. Bizler ise sadece Facebook'ta bir iki yorum yapıp susuyoruz. Elektrik kesintilerinin bu kadar uzun süredir devam etmesinin sebebinin bakımsızlık olduğunu düşünüyorum. Yönetimin, parayı yönelttiği yerler ihtiyaçlar doğrultusunda olmalı. Gereksiz harcamalarla hız kamerası kurdurmaktansa, santrale yatırım yapılabilirdi.”