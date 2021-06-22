“İki eşit ve iki egemen devlet karşılıklı oturur ve konuşur.”

Tam da bunu söylüyor.

Elime uzaktan kumandayı alıyor ve Meclis’in sesini açıyorum.

“İki eşit…”

“İki Egemen…”

***

Türkiye ve KKTC için söylüyor Özersay!

O “tekerleme” hâlbuki Kıbrıs müzakere masası için icat edilmişti.

Eğer karşınızda Kıbrıslı Rumlar varsa söylemek için!

“İki eşit… İki egemen…”

Eğer karşınızda Türkiye’den birisi varsa…

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, hatta Elçi ya da müşavir!

İşte o zaman bir başka “tekerleme” devreye girer:

“Evet efendim, minnet efendim, şükran efendim…”

***

Kıbrıs’ın kuzeyinde askeri üs kurulacak mı anlamaya çalışıyor, vekil!

“Söz hakkımız olacak mı” diyor.

“Bilgi verilecek mi?”

Üssün sınırını sorguluyor.

***

Türkiye’nin tek adamı açıkladı ya!

Hem de günler önce!

“20 Temmuz” dedi, detaylarını da paylaşacak.

Hava üssü deniz üssü hepsi olacak.

***

Şimdi “iki eşit, iki egemen devlet” olarak TC ve KKTC’nin karşılıklı oturarak görüşme yapmasını istiyor muhalif bir vekil, bir eski bakan!

“Meclis’te enine boyuna tartışmak” gibi hayaller kuruyor.

Bu memlekette yaşamıyor gibi…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’yken protokoldeki yerin elçinin bir adım gerisindeydi, ne çabuk unuttunuz, hangi siyasi eşit…

***

Daha önce nasıl olmuştu?

“KKTC Başbakanlığı” açıklama yaparken, İHA’lar havadaydı!

Törenle Geçitkale’ye indi ve o dönem, Cumhurbaşkanı dahil pek çok insan sordu: Ne oluyor?

Bir gecede “askeri havaalanı”na dönüştü orası!

Türkiye’de hazırlanan bildiriyi yayınlamak da buraya kısmet oldu.

***

Geçenlerde bir bakan, elinde istifa mektubu, Başbakanlığa girdi.

Görüştüler.

Başbakan çıkışta açıklama yaptı: “Rutin konuları görüştük”.

Kesinlikle doğruyu söyledi.

Başbakanlık için “rutin” bu oldu.

***



Eşe, dosta, kardeşe, kayınbiradere, dünüre istihdam, mevki, ayrıcalık, kredi, arsa, arazi gibi işlere bakmak; istifası cebinde vekil ve bakanları avutmak ve “kurultay” meseleleri ile ilgilenmek.

Tam da “rutin” budur!

Gerisi “ilhak” işleridir ki ne eşit vardır ortada, ne de egemen!