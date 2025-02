Rüstem Kitabevi, Şubat’ta da yine kültür-sanat merkezi olacak

Murat OBENLER

Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi yoğun geçen Ocak ayının sonrasında Şubat ayında da sanatseverlere dopdolu bir program sunuyor.

Konserden sergiye, partiden, şiir dinletisine ve kitap tanıtımına uzanan farklı etkinlikleri sanatseverler ile buluşturacak Rüstem Kitabevi, Şubat ayı programıyla da yine sanatseverlerin uğrak yeri olacak.