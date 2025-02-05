Rüstem Kitabevi, Şubat’ta da yine kültür-sanat merkezi olacak
Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi yoğun geçen Ocak ayının sonrasında Şubat ayında da sanatseverlere dopdolu bir program sunuyor.
Murat OBENLER
Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma yerlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi yoğun geçen Ocak ayının sonrasında Şubat ayında da sanatseverlere dopdolu bir program sunuyor.
Konserden sergiye, partiden, şiir dinletisine ve kitap tanıtımına uzanan farklı etkinlikleri sanatseverler ile buluşturacak Rüstem Kitabevi, Şubat ayı programıyla da yine sanatseverlerin uğrak yeri olacak.
PROGRAM
30 Ocak-10 Şubat…. Ressam Mohammad Rahbar’ın Kıbrıstaki İlk Kişisel Sergisi
7 Şubat Cuma, saat: 20:00 …. “Katolik Kilisesinde Namaz”, Şiir ve Müzik Performans- Levent Atikoğlu
14 Şubat Cuma… Sevgiler Günü’ne Özel Parti
20 Şubat Çarşamba,saat 20:30…. A Night of Soul (EXXPORT- featuring Özge, özel konuk Nicah, Melodie Celeste vokal grubu ve sürpriz konuk sanatçı)
22 Şubat Cumartesi,saat 20:30… Cemre Arca and The Beez (live in concert)