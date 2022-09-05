"Rum'a yama olmayacağız" diyorlar…

Geçenlerde bir arkadaşım kuzeyde özel sektörde yıllarca mücadele ettikten sonra pes etti.

Önce bir Balkan ülkesinde gelecek aradı kendine, olmadı, yapamadı, İngiltere’ye göçtü…

Orada da olmayınca birkaç ayın sonunda geri geldi adaya…

Bu kez "güneyde iş" aramaya koyuldu.

Geçenlerde yazıştık, Larnaka’da bir otelde çalışıyor şimdi, “temizlik görevlisi”…

Kuzeye göre 3 kat fazla maaş alıyor, hakları var, ama biraz yol yapmak lazım, “Değmese gitmezdim, değer” diye konuşuyor, biraz da buruk bir ses tonuyla…

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"Rum'a yama olmayacağız" diyorlar…

Bundan birkaç ay öncesi…

Bir başka arkadaşım anlatıyor bu kez:

Hani o “benzin bitti” kaosunun yaşandığı günlerde, Lefkoşa'da benzin almak için sıradayım.

Akaryakıt istasyonundaki görevli eliyle işaret ediyor, “benzin kalmadı” diyor.

Önümde bir “güney plaka” araç var, aracını doldurmuş.

İnanmak istemiyorum ama bana yakıt vermeyen istasyon güneyden gelen aracı “fullemiş”

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"Rum'a yama olmayacağız" diyorlar…

Yaz tatilinin son günlerinde kızımla kuzeyde bir oteldeyiz.

"Günübirlik", gece kalmak ateş pahası…

Otelde yüzlerce ülkeden insan var, ama en çok da Kıbrıslı Rumlar…

Havuzda yanımdan geçiyor bir tanesi, elinde içecekler, "Eyva brodi"…

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"Rum'a yama olmayacağız" diyorlar…

Taksici bir arkadaşım anlatıyor, Ercan'a her gün Kıbrıslı Rumları taşıyormuş.

Hatta o derece tanışmışlar ki bir aile ile başka Kıbrıslı Rumlara da vermiş bunun telefon numaralarını.

“Sürekli arıyorlar” diyor.

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"Rum'a yama olmayacağız" diyorlar…

Beden eğitimi uzmanı bir başka arkadaşım, dünyaya gelecek evladı sırf Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alabilsin diye eşini Türkiye'de doğuma götürmüş.

Günlerce orada kalmışlar, neden?

Eş Türkiyeli, çocuk Türkiye’de doğarsa babadan olan Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alma hakkını kazanabilecekmiş.

Yani umut için bir mücadele, bir uğraş…

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"Rum'a yama olmayacağız" diyorlar…

Gazeteden haberlere bakıyorum.

İş insanları ile röportajlar var.

İş çevreleri "güney ile kuzey arasındaki geçişleri kolaylaştırın" diye açıklama yapıyor.

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"Rum'a yama olmayacağız" diyorlar…

Akşamüstü gazeteden çıktım, eve gidiyorum.

Refüjde ve yol kenarlarında Türkiye merkezli bir otelin reklamları var.

"Yorgo" çalıyormuş geceleri!

Elinde buzukisi ile fotoğrafı var Yorgo’nun…

Panoda, gülümsüyor.

Yunan alfabesi kullanışmış.

Yunan müzikleri geliyor kulağıma…

"Eyva brodi"

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"Rum'a yama olmayacağız" diyorlar…

Şikayet etmiyorum tüm bunlardan, sadece gözlemlerimi paylaşıyorum.

Bir nevi durum tespiti yapıyorum.

Bizim statükocuların milli günlerdeki açıklamalarını okuyorum sonra…

"Rum'a yama olmayacağız" diyorlar…

Tamam diyorum, olmazsınız yama…

Hayatın gerçekleri dururken…

"Rum'a yama olmayacağız" diyorlar…

Utanmadan bu sözleri kullanıyorlar.