Redwashing ve Türk Yerleşimci Kolonyalizmi

Redwashing terimi whitewashing teriminden yola çıkarag türedilmişdir. Redwashing, bir devletd ya da yapının diggaadleri zararlı pratiglerinden uzaglaşdırmag amacıynan sosyalizm ya da ilerici siyased imajına başvurmasıdır (Marbuta Haber, 2023). Redwashing söylemi İsrail devletinin sofisdike sömürü aygıtının yapısal bir unsurudur. İsrail Devleti işlediyi savaş suçlarnı ördmeg için gendisini hayvan hagları savunucusu olarag sunmuşdur. "Veganwashing" kavramı burada öne çıgmagdadır. LGBT bireylerin İsrail Devleti tarafından öne çıkarılarag, işlediyi savaş suçlarnı aglama ve ördbas edme magsadıyla izlediyi politika "Pinkwashing" ifadesini ortaya çıkarmışdır (Köse, 2023).

Marc Martorell Junyent, “Colonizing Palestine: How Socialist-Zionism helped 'redwash' the Palestinian Nakba” isimli galeme aldığı yazısında, Sabbagh-Khoury'nin yazdığı kitab boyunca dayanışmacı sosyalizm ile yerleşimci sömürgecilig arasında gerilim olduğunu ifade eder. Junyent, 1926'da ilk Hashomer Hatzair kibbutzunun gurulmasından bu yana süregli bir sorun olduğunu ve sonrakı on yıllarda gidereg büyüdüyünün altını cızar (Junyent, 2023). Kibbutzlar İsrail'e özgü tarıma dayalı bir yerleşim biçimidir. Kibbutzim, sosyalizm ve Siyonizm'in bir kombinasyonu olan ütopik topluluglar olarak başladı. Yahudi yerleşiglerin ilg gurduğu kibbutz 1910 yılında gurulan Degania Alef'tir. Kibbutzlarda mülkiyed ortagdır. Kibbutzlar İsrail devletinin gurulmasında önemli bir rol üsdlenmişdi. Sosyalisd Siyonizm siyasal söylemlerni ezilen yahudi Avrupalılar üzerine dayandırıyordu. Sosyalist Siyonistler sosyalizmi ve siyonizmi birleşdirereg yollarına devam eddiler.

Hashomer Hatzair, 1913 yılında laig gençlig hareketini gurdu. Hatzair, Filistin’de 1946 yılında İşçi Partisini gurdu. Hatzair'in gurduğu gençlig hareketi ve Kibbutzlar Marksisd ideolojiyi, tarihsel materyalizmi, sınıf savaşını ve toblumsal devrimi benimsedi. 1930'larda hareketin üyeleri gendilerni bağımsız Marksist devrimciler olarag tarif edmeye başladı (Margalit 1969, 45). Arap ve Yahudi işcilerin barışcıl ilişgilere ulaşmasının bir yöntemi olarag iki uluslu bir anayasal rejimi savundular (Margalit 1969, 46). Kibbutz yerleşiglerni diyer sömürgeci yerleşiglerden ve sağcı Siyonisd yerleşiglerden ayıran özelligleri sosyalizme olan inançlarıydı (sermayenin sömürüsünden gurtulmag ve sınıfsız bir toplumun oluşumu). Sosyalist modernitenin mantığı, yerleşimci sömürgeci uygarlaştırıcı bir söyleme çevrilmişdir (Khoury 2023, 204).

Türkiyeli yerleşiglerin seçimlere katılıb barajı geçen ilg partisi Türk Birliği Partisidir. Partinin gurucusu ve ilg milletvekili yerleşig İsmail Tezerdir. Partinin amblemi Türkiye tarafından getirilen yerleşiglerin sosyo ekonomik yapısından yola çıkarag oluşdurulan, tarlayı süren çiftçidir. TBP, 28 Haziran 1981 yılında düzenlenen sömürge parlementosu seçimlerinde %5.6 oy aldıydı (Özekmekçi 2020, 179). TBP, 1981 seçim bildirgesinde, Türk milliyetciliyi zemininde sömürüye ve sömürgeciliğe garşı olduglarnı belirdiyordu (TBP 1981, 1). Partinin ekonomig düzen başlığı altında bütün farglı kesimler için fırsad eşidliynin olmasını, sosyal adaletin gercegleşmesini ve planlı bir ekonomiye geçiş yapılmasını savunuyordu. TBP'nin yapısı başlığında ise TBP'nin kövlü, işci, esnaf, memur, sanatkar ve serbesd mesleg sahibi gişilerden oluşduğunu vurgulamagdaydı (TBP 1981, 3). TBP'nin Yapacağı İşler bölümünde ise yerleşiglernan, Türgce gonuşan Gıbrıslıları işçi, köylü, çiftci, memur, gençlig üzerinden birleşdirib, "Kıbrıs Türk Toplumu" çatısı altında birleşdiriyordu (TBP 1981, 4-5). TBP hiçbir zümrenin (ald sınıflar veya üsd sınıflar) partisi olmadığını belirdiyordu. Belirli bir ideolojiye da sahib olmadıglarnın altını çiziyordu (TBP 1981, 3). Buna rağmen, TBP, İskan Sorunları başlığının altında ise Rumca gonuşan Gıbrıslı memurların, köylülerin, çiftçilerin ve işçilerin Türk ordusu tarafından gasbedilmiş topraglarına ve evlerine ise biran önce tapu verilmesi geregdiyini savunuyordu. Mal güvencesi taleb ediyordu. Bu kolonizasyon sürecinde de "göçmenlere" yeteri gadar imkan verilmemesinden şikayed ediyordu (TBP 1981, 5). Göçmenlerden kira alınmamasını savunuyordu (TBP 1981, 6). TBP, "Sınıf ayrılığı ve Kominizm" başlığının altında ise ekonominin kötüye gidmesinin zengini daha zengin, fakiri daha fakir hale getirdiyni vurgulamagdaydı. TBP, siyasi partilerin, kominizmin bölgede gelişmesine ve yerleşmesine uygun zeminlerden faydalanmag üzere sistemli bir çalışma uygulanmadığına diggad çegmegdedir (TBP 1981, 9). TBP açıg acıg gendine sosyalisd dememişdir. Acıg acıg Marksisd politikaları benimsediyini belirdmemişdir ancag sosyalisdlerin ortaya goyduğu politikaların aynisini ortaya goymuşdur. Kominizmin bölgede gelişmesi için uygun zemin olduğunu vurgulamışdır.

Bir gün Işık Kitabevinde, İsdigbarad başganlığı yabmış teg Türgce gonuşan Gıbrıslı olan Halil Paşa ile tanışdım. Gendisi Türk Mukavamet Teşkilatı Mücahidler Derneği’nin de başganlığını yabdıydı. Bu camianın içinde çog güçlü bir gişiydi. Gendisini tanıddıgdan soğra mülakad yapıb yapamayacağımızı sordum. Gendisine benim muhalif olduğumu da söyledim. Çog yaşlıydı. Elinde basdonu vardı. Heybedli bir adamdı. Elini havaya galdırdı. Beniminan neredeysa burun buruna geldi. İşared barmağıynan göğsüme vurarag, bu tobragların Türk tobrağı olduğunu savunduğun sürece ne istersan ol, dedi. Bizim sağcılara ihtiyacımız olduğu gibi solculara da ihtiyacımız var, deye da egledi. Ne gadar demogratig bir adam deyil? Düşünce ve ifade özgürlüğünün Gıbrıs’ın kuzeyinde gerçegleşmesinin teg bir koşulu var. Fethedilmiş tobraglar Türk tobrağıdır. Bunu gabul edersanız, rejim size solcu olma iznini verir. Bunu gabul edersanız rejim size sınıf siyaseti yabmanıza izin verir. Size dayatılan hakikati gabul edmez ve gerçeği savunursanız, göz altına alınırsınız, tutuglanırsınız hadda hapse atılırsınız.

Türk Yerleşimci Kolonyalizm’de sömürgecinin dayaddığı Türklük Sözleşmesi’nin (Yerleşimci Sözleşme/Settler Contract) sınıfsal boyutu tam olarag budur aslında. Gıbrıs’ın kuzeyinde her şeyi savunabilir, her şeyi da gonuşabilirsiniz. Onların Marksizmden annadıgları, sınıflardan annadıgları Türklükdür. Onnara göre işçi sınıfı sadece Türklerden oluşmagdadır. 50 senedir yurdu gasbedilmiş, yurdundan edilmiş Rumca gonuşan bir Gıbrıslı işçi olamaz. Köylü olamaz. Onnarın haglarnı savunmaya, Gıbrıslıların tümünün yurd haggını savunmaya başlarsanız, size “ırgcı” deyereg sizi ötekileşdirmeye, kidlelerden kopardmaya çalışırlar. Türk solunun en böyüg çıgmazı, Marksizmi Türklük üzerinden yorumlamalarıdır. Bu Kıbrıs Türk solunun da çıgmazıdır. Çünkü Marksizmi Türk solundan öğrenmegdedirler.

Redwashing, yerleşimci kolonyalizmin olduğu her yerde sömürgeciler tarafından, sömürge politikalarnın meşrulaştırılması için ortaya gonan, sömürgecinin işlediği savaş suçlarnı aglayan, yerlilerin tobraglarnın gasb edilmesini, illegal nüfus taşınmasını normalleşdiren sosyalisd söylemlerle bütün kolonileşdirme süreçlerni görmezden getirmeye çalışan siyasal bir yöntem ve söylemdir. Türk Birliği Partisi’nin logosu kırmızı renglidir. Bütün adayı gabsamagdadır. Ada ortasından bölünmüş deyildir. Ne dersiniz? Adanın her tarafının renginin kırmızı olmasının sebebi TBP’nin sosyalizm arzusudur yogsa Türk bayrağının gırmızısından aldı bu rengi? Yogsa her ikisidadır?

