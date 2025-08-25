Polis: “Zanlılar uyuşturucu satışı yaptıklarını itiraf etti”

Lefkoşa ve Gönyeli'de Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah, mermi ve uyuşturucuyla yakalanan D.Ö.G. ve M.B. “'Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri ve Kokain) İthal, Alma ve Tasarruf ve Kanunsuz Ateşli Silah İthal ve Tasarrufu ve Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal ve Tasarrufu' suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıların tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı.

Polis, 9 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da Dr. Remzi Gönenç Sokak üzerinde park halinde tespit edilen aracın şüphe üzerine kontrol edilmek istendiğini, konu aracın olay yerinden kaçtığını hatırlattı.

Polis, kısa süre sonra Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince aracın Gönyeli'de tespit edilerek aracı kullananın D.Ö.G. ve yolcu olan M.B.’nin huzurlarında araç içerisinde yapılan aramada; 54 bin TL, 4 bin 170 Euro, bin 950 Sterlin ve 201 Amerikan Doları nakit para ile şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

“İkametgahlarında silah ve uyuşturucu bulundu”

Polis, 10 Ağustos’ta zanlı M.B.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında mahkeme emriyle yaptığı aramada, yatak odasında yatağın altında 1 adet 9 mm çapında üzerinde "Sig Sauer" yazılı siyah renk tabanca ve şarjörü, aynı yerde 1 adet 7,65 mm çapında üzerinde "Walther" yazılı tabanca ile şarjör içerisinde 5 adet canlı mermi buldu. Ayrıca dolap üzerinde protein kutusu içinde dıştan gri ve siyah bantla sarılı yaklaşık 112 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 1 adet hassas terazi tespit edilerek emare alındığını mahkemeye anımsattı.

Polis, aynı gün D.Ö.G.’nin Lefkoşa'daki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada ise bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi, iki adet üzerlerinde madde kalıntısı olan kaşık ve bir adet cam pipo bulunarak emare alındığını kaydetti.

“Zanlılar uyuşturucu satışı yaptıklarını itiraf etti”

Polis Çavuşu Cemal Ramiz, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini, uyuşturucu maddeleri bir şahsın yönlendirmesi ile Kıbrıs’ın güneyinden 560 gram olarak ithal ettiklerini söylediklerini açıkladı. Polis, zanlıların ithal ettikleri uyuşturucunun bir kısmını 5 farklı konuma bırakarak, satışını yaptıklarını 3 bin euro kazandıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların silahı da güneyden ithal ettiklerini söylediklerini aktardı. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 50’er bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 750’er bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.