Piskobu’dan Lefkoşa’ya... İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy için hazin defin töreni...

Lefkoşa, 12 Eylül 2022 (TAK): Piskobu'da (Yalova) 20 Temmuz 1974'te şehit edilen ve Piskobu Kıbrıs Türk mezarlığında yapılan kazı çalışmaları sonucu kimlik tespiti tamamlanan şehit İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy dün, (12 Eylül 2022, Pazartesi) saat 11.00’de askeri törenle Dikmen yolunda bulunan Lefkoşa Ortaköy Mezarlığı’ndaki Lefkoşa Şehitliği’ne şehitliğe defnedildi.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kayıplar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri yetkililer ile İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy’un ailesi ve köylüleri katıldı.

“KAYIP” YAKINLARI DA CENAZE TÖRENİNDEYDİ...

Defin törenine bir ay önce yine Lefkoşa Şehitliği’ne defnedilen Orhan İsmail’in ailesinin yanısıra, 1974’te Piskobu çarpışmaları esnasında “kayıp” edilen Zübeyir Hamit’in kardeşleri ve yine 1974’te Piskobu’da savaş sırasında “kayıp” edilen Hilmi Hilmi’nin evlatçıkları da katıldı... Cenaze töreni için İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy’un Londra’da yaşayan iki kardeşi Süleyman ve Kemal Gürsoy da adaya gelerek cenaze töreninde hazır bulundular... İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy’un ablası Emine Hanım ve abisi Mustafa Gürsoy da cenaze töreninde evlatları ve torunlarıyla katıldılar.

Şehit İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy’un naaşı ilk olarak Lefkoşa İsmail Safa Camii’ne götürüldü ve kardeşi Mustafa Gürsoy’un burada yapığı konuşmanın ardından cenaze namazı kılındı.

ORHAN İSMAİL’İN YANINDAKİ MEZARA DEFNEDİLDİ...

Camide başlayan askeri tören Lefkoşa Kabristanlığındaki Lefkoşa Şehitliği’nde devam etti. Şehitlikte saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayrak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından şehit İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy’un kardeşi Mustafa Gürsoy’a teslim edildi.

Törenin ardından Gürsoy, yine Piskobu’daki Kıbrıslı Türk mezarlığında isimsiz bir mezarda bulunduktan sonra kimliklendirilerek bir ay önce Lefkoşa Şehitliği’ne defnedilmiş bulunan Piskobu şehidi Orhan İsmail’in kabrinin bulunduğu yerin hemen yanındaki mezara defnedildi.

Töreni Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği organize etti.

MUSTAFA GÜRSOY’UN KONUŞMASI...

Şehit İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy’un abisi Mustafa Gürsoy cenaze töreninde yaptığı konuşmada kardeşinin 20 Temmuz 1974’te Yalova yani Piskobu’da şehit edildiğini ancak o günün koşullarında, cenaze töreni yapılmadan vurulduğu yerin yakınlarındaki bir su evleğinin içine köylüler tarafından aceleyle gömüldüğünü söyledi. Gürsoy konuşmasında şöyle dedi:

“Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın askeri ve sivil yetkililer,

Sevgili köylülerimiz, ailemiz, arkadaşlarımız...

Bizi bu acı günümüzde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz.

Kardeşim İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy, 20 Temmuz 1974’te Yalova’da yani Piskobu’da, Kıbrıs Rum askerleri tarafından şehit edildikten sonra, böyle bir cenaze töreni o günün koşullarında yapılamadıydı.

Köydeki yaşlı insanlar, onu vurulduğu yer olan eski mezarlığın yanındaki bir su evleğinin içine alel acele gömdülerdi.

“BABAM KENDİ ELLERİYLE SU EVLEĞİNİ KAZIP KARDEŞİMİ BULDUYDU...”

Ortalık biraz yatışınca, Piskobulu Kıbrıslı Türkler’in sığındığı Piskobu’daki İngiliz kampından çıkan babam gidip kardeşimi aramaya girişti. Köyde bulunanlardan onun nereye gömüldüğünü buldu. Evlatlarının başına kötü bir şey gelmesin diye bizi yanında götürmedi. İbrahim’in gömüldüğü evleği kendi elleriyle kazıp onu bulunca üstünü örttü ve bir başka gün, Ağrotur İngiliz Üssü’nden bir ambulans da alarak tekrar oraya gitti ve köylülerinin yardımıyla İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy’u, Piskobu Kıbrıslı Türk mezarlığına defnetti.



Mustafa Gürsoy törende konuşma yaparken...

“BABAM, MEZARIN YERİNİ BİZE GÖSTEREMEDEN VEFAT ETTİYDİ...”

Fakat mezarının yerini bize hiçbir zaman gösterme fırsatı olmadı. Çünkü rahmetlik babacığım Mehmet Gürsoy, 2003’te kapılar açılmadan önce, 1995’te vefat etti. Bize Piskobu mezarlığının girişine kardeşimizi defnettiğini söylediydi.

“ZÜBEYİR HAMİT’İN GÖMÜ YERİ ARANIRKEN KARDEŞİMİZİN MEZARI BULUNDU...”

Piskobu’da şehit edilen ve hala “kayıp” olan Zübeyir Hamit’in nerede gömülü olduğu hakkında araştırmalar yapılırken, isimsiz bir mezarda bizim iznimiz ve bilgimizle 2018’de yapılan bir kazıda kardeşimizin kalıntıları bulundu. Verdiğimiz DNA’yla bu kalıntılar eşleşti ve böylece kardeşimizin o mezarda bulunduğu ortaya çıktı. Araya pandemi girdiği için, ona bu anlamlı cenaze törenini yapmak bugüne kaldı...

“HENÜZ 21 YAŞINDA BİR GENÇTİ...”

Kardeşimiz İbrahim, 20 Temmuz 1974’te Piskobu çarpışmaları esnasında öldürüldüğü zaman henüz 21 yaşında bir gençti. Beş kardeşten ikincisiydi... Leymosun’daki 19 Mayıs Lisesi’ni bitirdikten sonra Londra’da üniversitede okumaya gitmek istemiş fakat İngiliz yetkililer onu İngiltere’ye sokmayınca geri dönmüş, İngiliz üslerinde çalışmaya başlamıştı. Henüz bir nişanlısı, bir eşi yoktu, evlatları yoktu... Bunları yaşamaya fırsat bulamadan savaş onu aramızdan çekip götürdü...

“ANNEMLE BABAM BU ACIYI HİÇ ATLATAMADI...”

Kardeşim öldürüldükten sonra annemle babam hiçbir zaman bu acıyı atlatamadı... Annemizin ve babamızın yaşadığı ızdırabı ve çöküntüyü yakından görmüş bir insan olarak, kimselerin böyle bir kayıp yaşamamasını dilerim.

“ARTIK ONUN BİR KABRİ VARDIR...”

Kardeşim İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy’un artık hem bizim, hem de bizden sonra gelecek kuşakların ziyaret edebileceği bir kabri olacağı ve artık isimsiz bir mezarda yatmayacağı için ailece müteşekkiriz ve huzurluyuz.

Piskobu’da kazıyı gerçekleştiren Kıbrıs Rum İnsani İşler Komiserliği yetkililerinden Sayın Ksenofon Kallis’e ve Liverpool Üniversitesi’nden gelen kazı ekibine, kayıplar konusunda senelerdir araştırma yürüten ve kardeşimizin de mezarının bulunmasına yardım eden YENİDÜZEN gazetesinden araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’a, bu törenin düzenlenmesini sağlayan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Sayın Gürsel Benan’a ailece çok teşekkür ediyoruz.

Huzur içinde yat kardeşim, ruhun şadolsun...”



Şehit İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy, 1974'te savaşta öldürüldüğünde henüz 21 yaşında bir gençti...



İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy için Lefkoşa mezarlığında cenaze namazı kılındıktan sonra Lefkoşa Şehitliği'ne defnedildi...



Mustafa Gürsoy, 48 yıl aradan sonra kardeşini Lefkoşa Şehitliği'ne defnederken...

Haber ve fotoğraflar: Gözde Süreç Sarı (TAK), Hüseyin Sayıl (TAK), Sevgül Uludağ (YENİDÜZEN).