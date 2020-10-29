Piknikte sürpriz de olabilir…

Tatar’a seçim kazandırılmasının nedenleri açıklık kazanmaya başlıyor artık…

Bakın işte;

TC heyetleri kapalı Maraş içinde cirit atıyorlar…

TOKİ’den de sorumlu ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nü de yapan Çevre Bakanı ile birlikte…

Yani toplu konutlar yapan kurum ve emlak işleri yapanlar Maraş’ı geziyorlar…

Ersin Tatar’dan izin alındı herhalde!

Doğu Akdeniz’de gaz aramak için KKTC’den izin alıyor ya Türkiye!

Maraş’ı gezmek için de izin alınmıştır Tatar’dan…

Veya GKK’dan…

Başında TSK’dan bir General bulunan Kıbrıs’ın kuzeyinin silahlı gücünden…

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Kaktıra kaktıra seçim kazandırılan Ersin Tatar gibi önüne konan prompterden yazılanları sormadan okuyacak biri aranıyordu.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Ankara’ya ilk ziyaretinde bu kez kâğıt koydular önüne… Prompterden okumayı daha önce beceremediği için bu kez kâğıttan okuttular.

Öyle sanıyorum ki Tatar’ın konuşmalarını da Erdoğan’ın konuşmalarını hazırlayanlar hazırlıyordur.

Belki bu yazma ve okutma işi Ankara ziyaretleriyle kısıtlı kalabilirdi ama elleri değmişken ve seçimde buralara kadar gelmişlerken ve seçim stratejisini! de çizmişlerken Lefkoşa’da da bu işlerini sürdürebilirler.

İki taraf için de büyük kolaylık olur;

Tatar hem Ankara’nın ağzından konuşmuş olur, hem de Tatar’ın kendisi de kelime bulmakta zorlanmaz, bazen ağzından kaçırdığı sözcükleri de belki asgariye indirebilir.

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Maraş’a tekrar dönersek 15 Kasım’da Erdoğan’ın kapalı Maraş’ta (Varoşa) planladığı piknik galiba oldukça cümbüşlü! olacak. Buralara kadar gelmişken, piknik hazırlığı yapmışken, TOKİ’yi de öncesinde göndermişken bir sürprizle de karşılaşmış olabiliriz o gün yine Osmanlı’dan kalan yayılmacılık alışkanlığıyla ilgili olarak…

15 Kasım’ın şerefine bir de temel atma töreni yaşayabilir miyiz?

Çok tuhaf gelebilir ama AKP’nin izlediği yasa tanımaz, uluslararası hukuku sallamaz tavırlar ile bu da olabilir.

Neyin temeli olur bilemem ama “Maraş da Türk malıdır” dendiğine göre ve bir süredir bunun propagandasını yaptıklarına göre ve alışık olduğumuz üzere ülkemizde artık okuldan çok yapılan yeni bir cami’nin temelinin atılması daha büyük olasılık…

TC Bakanı “yürüyüş ve bisiklet yolu yapacağız” derken uçlarda gibi görülebilir bu düşüncem ama Maraş’ın bir sahilini ziyarete açan AKP, gelen tepkiler üzerine “özel mülkün olmadığı yeri açtık” gibi bir açıklama yapmak durumunda kalırken yine özel mülkün olmadığı bir yerde camiyi de kondurabilir.

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İşte bu dönemde böyle tuhaf, yasa ve hukuk tanımaz uygulamalar için en uygun isim kimdi?

Tabii ki Ersin Tatar.

Gönder memurun maaşlarını, dağıt seçimde paraları, kullan Kıbrıslı Türklerin geleceğini ve istediğin gibi cirit at Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de…

“Müdahaleyle kazandı demeleri çok ağırıma gider” diyen Tatar’ın, başka şeylerin ağırına gitmemesi çok garip!