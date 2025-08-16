Pikachu Moldova'da gözaltına alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda ünlenen eylemci Pikachu bu kez de Moldova'da görüntülendi. Pikachu, Moldova polisi tarafından gözaltına alındı.
Türkiye'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde ortaya çıkan Pikachu bu defa Moldova'da görüntülendi.
Moldova'da Zafer Bloku tarafından düzenlenen hükümet karşıtı etkinliklerde, Pikaçu kostümlü bir eylemci gözaltına alındı
