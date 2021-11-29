Peşkeş ve rant’ın çekiciliği!..

Yeni Başbakan Faiz Sucuoğlu, aniden Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nı imzaladı.

İmar Planı bu, aslında “ne iyi etti de imzaladı” dememiz gerekiyor ama ne yazık ki diyemiyoruz çünkü taslaklarda yer alan imar planıyla imzalanan imar planının alakası yok.

Seçim yasaklarının başlamasının bir gün öncesinde Sucuoğlu, İmar Planı’nı imzalarken yanında Müteahhitler Birliği, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Otelciler Birliği başkanları da vardı.

Neden gerçek anlamda yani “doğal, kültürel ve tarihi dokusunu sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla değerlendiren, gerek kırsal bölgelerde gerekse kentlerde nitelikli iş sahaları ve yerli istihdam olanakları yaratan kıyıları ile bütünleşik kaliteli yaşam merkezi”ni hedefleyen bir İmar Planı’nın yapılması için bu kadar zamandır mücadele veren ilgili sivil toplum örgütü temsilcileri, üniversiteler, meslek örgütleri yoktu!

Çünkü onların savundukları, önerdikleri, Plana koydurdukları maddelerden çok farklı bir Plan imzalanıyordu da onun için…

Örneğin Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), imzalanan İmar Planı’nın 30 Aralık 2019 tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylanan İmar Planı olmadığını açıkladı. KTMMOB, hükümetin “hukuksuzluk, peşkeş, rant, kişisel / zümresel çıkardan yana taraf olmayı tercih ettiğini” belirtti ve Planın işleme konulmasının suç olacağını da vurguladı.

İmzalanan planla imar alanları genişliyor, olası nüfus abartılarak betonlaşma artırılıyor, yeşil alanlar göz ardı ediliyor… 23 Ocak seçimine giderken Sucuoğlu çok önemli bir icraata! imza attı.

Girne’nin geldiği halden dersini almayanlar, almak niyeti de olmayanlar, öyle bir dertleri olmayanlar, gözlerini rant ile boyayanlar yeni bir Girne yaratmanın imzasını atmış oldular.

İmzaya destek verenlere, imza masasında olanlara, çalışılmış İmar Planı’nı görmezden gelip ceplerini yeğleyenlere selam olsun!..

4 eksik maaş ve Lapta Belediyesi

Lapta Belediyesi’nde çalışanlar maaşlarını 4 ay geriden alıyorlar… Belediye Başkanı ve bazı meclis üyeleri bu kötü gidişatın geçmiş yönetimden kaynaklandığını belirtiyorlar. İyi de aradan 3.5 yıl geçti. Bu sıkıntıyı aşmak için hiçbir şey mi yapılmadı? Gelirleri artırmak, giderleri azaltmak, en azından gelirlerin, giderleri karşılama oranını olabilecek en iyi seviyeye getirmek için neler yapıldığını merak ediyorum. Yapıldı mı yoksa geçmiş dönemden kaynaklı sıkıntılar var deyip üzerine mi yatıldı?

Örneğin Lapta’da uzun süre özel bir kişiye verilen ve atıl kalan bir restoran işletmesini bir müddet önce tekrar Belediye devraldı. Çok da iyi oldu. Oraya bildiğim kadarıyla bir spor salonu/tesisi yapıldı. Bu da güzel. Ama o tesise Belediye’den eleman aktarmak yerine seçim yatırımı olsun diye yeni eleman istihdam etmek nasıl bir yönetim anlayışıdır acaba!.. Çalışanlar 4 ay geriden maaş alırken, geçmiş yönetimlerde yine seçim yatırımı diye istihdamdan dolayı da giderler çok artarken ve de madem ki bu dönemde hükümet desteği kesilmişken hâlâ yeni istihdam yapmak geçmiş dönemden bırakılan kötü durumla mücadelenin neresine sığar acaba!

Elbette ki belediyelerin çoğu kötü zamanları yaşıyor, sadece Lapta da değil… Örneğin Mağusa Belediyesi de iflas etmiş durumda (CTP’li belediyeleri bu kötü durumdan ayrı tutmak ve başarılarını da takdir etmek gerek). Hep geçmişte kalmak, başka kurumlarda da olduğu gibi belediyelerde de bir sonraki seçimi düşünerek hareket etmek, popülist yaklaşımlarla belediyeleri daha da kötüye götürmek belde halkına yaramadığı gibi, çalışana da, başkanın kendisine de yaramıyor ne yazık ki!