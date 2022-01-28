Erken seçimler sonuçlandı. İki parti oyların % 72’sini ve milletvekillerinin % 84’ünü aldı.

Seçmen iki büyük parti arasında tercih yaptı. Türkiye’den gelecek destek ve kaynağın ancak UBP iktidar olursa verileceğine inananlar yaşadıkları olumsuzluklara bakmadan oylarını UBP’ye verdiler.

Önemli bir seçmen kitlesi de sorunlarına çözüm getireceğine inandığı CTP’ye yöneldi. İki partinin oy oranları ve milletvekili sayısı böyle ortaya çıktı.

Bu sonuç güçlü bir muhalefet olarak CTP’yi, güçlü bir iktidar olarak da UBP’nin büyük ortak olacağı koalisyonu işaret ediyor.

Barajı geçen öteki 3 parti toplam 8 milletvekili ile temsil edilecek. Bunların bir kısmı iktidar ortağı olurken belki 1’i, ya da 2’si de muhalefet ortağı olacak.

Bu UBP’nin hükümet kurma pazarlıkları sürecinde şekillenecek. Bunun için en az 10 gün daha beklememiz gerekir. Bu arada da pazarlıklar sürecek. Ama Faiz beye hükümet kurma görevi yemin töreninden sonra verileceğinden resmi görüşmeler de ancak görevi aldıktan sonra başlayacak.

Faiz bey seçim sonuçları belli olduktan sonra AA’ya yaptığı açıklamada “siyasi görüşlerimize uyan partilerle koalisyon kuracağız” diyerek iş dünyasının beklediği UBP-CTP koalisyonu kapısını kapattı.

Zaten CTP de seçmenden ana muhalefet görevi aldıklarını ve bunu layıkıyla yerine getireceklerini söylemektedir.

Bu durumda hükümet UBP-DP, UBP-HP, UBP-DP-HP ya da UBP-DP-YDP ile UBP-HP-YDP olacak. Bana sorarsanız UBP-DP daha şimdiden kurulmuştur. Gerisi pazarlık için alternatiflerin çoğaltılmasıdır.

Önümüzdeki dönem gerçekten bu ülke insanı için zor geçecek. Daha yeni hükümet kurulmadan zamlar ardı ardına açıklanmaya başladı. Başbakan Sucuoğlu seçim öncesi “en geç perşembe gün akaryakıt ucuzlayacak” demişti. O perşembe hiç gelmedi. Ama dünkü Perşembe akaryakıta yaklaşık 1 TL zam geldi.

Ardından da paket sigara ve tütün zamları açıklandı. Elektrik zammı için hazırlıklar sürüyor. Bu hazırlıklar elektriğin 3 kat artırılacağı yönündedir. Daha dün Kıb-Tek mevcut 1 milyar TL’ye yakın borcuna ek olarak bir bankadan 4 milyon dolar daha borçlandırıldı.

Geçen ay sosyal sigortalar 13 üncü maaşlar için borçlandırılmıştı. Dün sosyal sigortalar yine maaş ödemek için 2 bankadan 70 milyon TL daha borçlandırıldı.

Bu borçların faizlerini elbette vatandaş ödeyecek. Böylece hem elektrikte, hem de sigortalarda birim maliyetlere borç faizi de ilave edilerek vatandaştan tahsil edilecek.

Zor günler bizi bekliyor. Yarın devlet de kendi maaşlarını ödemek için yeniden borç arayışına girecek. Başbakan maaşların hayat pahalılığı oranında, %36.25 zamlı olacağını açıkladı. Ama bunun kaynağının ne olacağını söylemedi. Muhtemelen geçen ay ödemelerini yapmak için mevcut borçlara ek olarak 300-400 milyon TL daha borçlanan maliye bu ay sonu da yine borçlanmaya gidecek.

Peki gelecek ay ne olacak, bu maaş yükü nerden karşılanacak?

Bu soruların cevabı yoktur. Yurttaş bu soruların yanıtını bilmediği için seçime 1 hafta kala Ankara’da en üst düzeyde ağırlanarak TC hükümetinin desteğini alan UBP genel başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye’den alarak dağıtacağına inandılar.

Ama daha şimdiden yapılan zamlar ve zam hazırlıkları bunun böyle olmayacağını, verilen hayat pahalılığının yeni zamlarla geri alınacağını gösteriyor.

Halk değişim ve dönüşüm istiyor. Ama buna yeteri kadar hazır mı emin değilim. Çünkü köklü reform, değişim ve dönüşüm bedel ödemeden olmaz. Bedel ödemeye hazır olmadan da köklü yeniden yapılanma mümkün değildir.