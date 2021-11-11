‘Para gelecek’ yalanını en iyi kim söylüyor?

Kimi kandırdılar?

“Türkiye bize para veriyor, diğer partileri istemiyor” diyenler.

Kimi?

“Türkiye’den en iyi parayı onlar alırlar” diye bu vizyonsuz, çapsız, dünyasız, ilkel dönemi başımıza örenler kimlere kandılar?



* * *



Canlı yayınlarda imzalandı protokoller…

Bir şaşa, bir şamata…

Söz verilen kaynağın yüzde 29’u geldi.

Üçte biri dahi değil…



* * *



Son 5 yıldır Türkiye ile imzalanan protokollere uyulmuyor.

Ne söz verilen düzenlemeler yapılıyor, ne de para geliyor.

Karşılıklı “mış gibi” yapılıyor.



Para gelmiyor ama irade yitiyor!

Para gelmiyor ama Avrupa Birliği hedefi kaybediliyor!

Para gelmiyor ama demokrasi geriliyor!



2020 senesi istisna oldu, neler yaşadığımızı biliyoruz.



* * *



Yanlış anlaşılmasın sakın!

Bu yurt, bu irade, bu gelecek, bu demokrasi elbette “satılık” değildir.



* * *



Kıbrıs’ı kalıcı bölünmeye ve Kıbrıslı Türkleri yalnızlaştırmaya sürükleyen siyasi kuşatma öncesinde 3 milyar lira para geleceği söylenmişti.

953 milyon lira geldi.



Son 5 yıldır Türkiye’nin yardımları sürekli aksadı ama ilhak politikaları yükseldi.

Bu “ilişki” modelinin sürdürülemez ve yaralayıcı olduğu görülmedi.

TC Yardım ve Kredileri açısından son 5 yıla bir bakalım!

2017'de 1 milyar 162 milyon TL bekleniyordu.

930 milyon TL geldi.

930 milyon TL geldi. 2018'de 1 milyar 230 milyon TL bekleniyordu.

487 milyon TL geldi.

487 milyon TL geldi. 2019'da 1 milyar 270 milyon TL bekleniyordu.

587 milyon TL geldi.

587 milyon TL geldi. 2020'de 1 milyar 400 milyon bekleniyordu.

1 milyar 613 milyon TL geldi.

1 milyar 613 milyon TL geldi. 2021'de 3 milyar 250 milyon TL bekleniyordu.

Şu ana kadar 953 milyon TL geldi.

Kıbrıs’ın kuzeyi çözüm sürecinden ve dünyadan uzaklaştıkça neler yitiriyor peki?

Kendi ayaklarımız üzerinde yalnızca ekonomimizle, üretimimizle değil irade, demokrasi ve haysiyetimizle de nasıl duracağımıza kafa yormalıyız.

Ne hedefliyoruz biz, Avrupa'da bir gelecek mi, yoksa yakınlarda bir vilayet mi?











