Pandelidis, “Nisan sonuna kadar bazı “kayıp” şahısların kimlik tespitleri tamamlanacak...”

Kiriaki Hristodulu – Kıbrıs Haber Ajansı

Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslırum üyesi Leonidas Pandelidis, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) Komite’nin bazı kayıp kişilerin kimlik tespitini yapacağını açıkladı.

Cumartesi günü KHA’na açıklamalarda bulunan Pandelidis, kimlik tespiti yapılmasının sözkonusu olduğu bazı “kayıplar”ın kalıntılarının son dönemde, bazılarının ise birkaç yıl önce bulunduğunu söyledi.

Pandelidis, “kayıp” kalıntılarının yeri tespit edildikten, kazı ve çıkarma işlemleri bittikten sonra kimlik sürecinin zaman alabileceğini, bazen laboratuvarda kimlik tespitinin tamamen yapılabilmesi için bazı çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Birkaç gün içinde tamamlanacak kimlik tespitlerinin, 2021’de bulunan kalıntılarla ilgili olmadığını vurgulayan Pandelidis, henüz ailelere bilgi verilmediği için kaç “kaybın” kimliklerinin açıklanacağını veya “kayıplar”ın kalıntılarının nerede bulunduğunu söylemek istemediğini ifade etti.

Leonidas Pandelidis Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, şu anda antropoloji laboratuvarında kimlik tespitinin yapılması gereken yaklaşık 200 kişinin kalıntılarının bulunduğunu açıkladı, bu kalıntıların bazılarına, “kayıp” kişilerle ilgili olmadıkları veya arkeolojik bulgular oldukları için belki de hiçbir zaman kimlik tespiti yapılamayacağına dikkat çekti.

Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslırum üyesi, 35-40 kalıntının iyi sonuç vereceğini, kimlik tespitlerinin yapılacağını umduğunu ve iyimser olduğunu ifade etti; diğer 40 veya daha fazla kalıntının ikinci kategoriye ait olduğunu ve bir noktada tespit sürecinde sonuç alınacağının umulduğunu, 70 veya daha fazlasının büyük olasılıkla arkeolojik bulgularla ilgili olduğunu, ayrıntılı bir çalışma yapılmasına rağmen sonuç alınamadığını duyurdu.

Bazı vakalarda çok küçük bir kemik parçası bulunduğuna ve bu küçük parçadan DNA elde etmenin çok zor olduğuna, dolayısıyla kimlik tespiti yapılamayacağına, ayrıca ailelerin DNA’larının yeterli olmadığı durumlar da bulunduğuna işaret eden Pandelidis, son birkaç ay salgın nedeniyle komite çalışamadığı için duyuru yapılamadığını, ancak şimdi çalışmaların başladığını, her ayın sonunda kimlik tespiti süreciyle ilgili açıklamalar yapılacağını bildirdi.

Leonidas Pandelidis, bir kez daha halktan “kayıp” şahıslarla ilgili çok küçük bir bilgileri dahi olsa Komite’ye başvurmalarını, her türlü bilginin Kayıplar Komitesi için değerli olduğunu belirtti.

Pandelidis şöyle dedi:

“Arkeologların belirli bir yeri kazmaya başladıklarında komşuların veya diğer ilgili kişilerin gelip kendilerine çalışmalarında yardımcı olabilecek yeni bilgiler verdiği vakalar da vardır... Bilgilerin çoğu “kayıp” şahsın son görüldüğü yerle veya öldüğünün görüldüğü yerle ilgili oluyor ancak Komite bu kişilerin gömüldükleri yerlerle ilgileniyor. Kalıntıların tekrar gömüldüğü vakalar da oluyor ve sadece orada sadece çok küçük bir kemik parçası bulunuyor. Ancak Kayıplar Komitesi, ailelerin uygun bir gömü yapabilmeleri için kalıntıların tümünün bulunması ve çıkarılması gerektiğine inanıyor...”

(KIBRIS HABER AJANSI – Kiriaki Hristodulu – 12.4.2021)

BİR ŞİİR...

“Bir zamanlar Kıbrıs’ta...”

(Trahon köyünden çocukluk arkadaşım Niarki’ye...)

I

Sen köyümüzün Batısı’nda

Ben Doğusu’nda kayalıklarda

Sen okula giderdin tek tek odalarda

Kilisenin hemen yanında

ben altı sınıflık bir kocaman odada

Tüm sınıflar bir arada

Köyümüzün yukarısında

mağaraların hemen altında

Bana Türkçe okuma yazmayı

Sana da Rumca’yı öğretiyorlar

Ama biz ikimiz kardeşiz…

baban emekçiydi senin

benim babam da

çobandı davarın arkasında

anan kara çemberliydi

benim anam da kara çarşaflı

Ama Bayramlarda, Yortilerde

Pilavuna ve çörekleri birlikte susamlarlardı

Karaçoççosu da süsüydü kardeşliğimizin

Birisi fırına salarsa, ötekisi pişirir, hepimize dağıtırdı

Bayramlar da, Yortiler de bizimdi

En azından bizim köyde kültür böyleydi…

senin gözlerin maviydi

saçların saman sarısı

aklımda öyle kaldı şimdi değişti mi bilemem

otuz iki dişinden öndekiler çürümüştü

benimkiler de öyleydi

on parmağında on marifet

Topaç da çevirirdin

Lingriyi de uçarak havada yakalardın

bir yüzün vardı güneşten tunçlanmış

parmakların da, avuçların da nasırlı

Çünkü bize de iş verilir, biz de çalışırdık

On yaşına geldiğimizde özün ve sözün birdi

Benim de öyle

Ondan sonra ne olduysa oldu

Ben de, sen de yalanlara dolandık

Nefesimizi kestiler dostluğumuzu bitirdiler

Sen kendinin haklı olduğunu bağırmaya başlayınca

Ben de aynısını kopyaladım, sanma farklıydım kardeş

Abin ile yengeni alıp götürmüşler bilinmezliklere

kaç kez kırlangıçlar dönüp yuvalarını tazelediler

onlar birdaha dönemediler

Benim de Orhanım kayıp bilemedik noldu

Babam da, anam da kahırlarından ölüp gittiler

sen üzülüyorsun ya yüreğinin ezikliğinden

ben de kayboluyorum her Temmuz geldiğinde

Harmanda çoşuyordun düvenin üstünde

Düşmemek için tutunurduk birbirimize

Ben sana sen de bana tutardın ağır su testisini

Koynumuzdan süzülüp susuz toprağı sulardı

dudaklarımızdan yere düşen su damlaları

kanatlanıp uçardık birlikte çalışmanın hazından

ben de gülerdim

Sen de

uyku gelip gözler kapandığında

anamın dizi yastık olurdu sana

Seninkinin de bana

biz çocuktuk kardeş, ayrı mahalleler ayırmazdı bizi.

II

büyüdük sonra biz

altmış altı yıl geçmiş

Dile kolay

kaç seneler sonra

sen köyümüzün Batısı’nda

bense dört kez göçmen oldum biliyor musun

Ne sen beni hatırlıyorsun, ne de ben seni

Şimdi ne bir köyüm var, ne de bir yurdum

Sen emekli olmuşsun ama yine de

ekmek taşıyorsun çocuklarına

birlikte bizim bahçeye diktiğimiz zeytin ağaçları

İncirler ve alıçları hala sen suluyormuşsun

Sen yerli yerinde

ben yine göç yollarında

gurbetin kalabalık mekanlarında

Ömrümü tüketiyorum bana ait olmayan topraklarda...

Yaşar İsmailoğlu - 10.4.2021