Taşlar Yerine Oturuyor

ABD’nin Ankara büyükelçisi Tom Barrack geçtiğimiz günlerde Yunan gazetesi Kathimerini’ye verdiği röportajda Türk-Yunan ilişkileri, Doğu Akdeniz ve enerji koridorları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan asıllı olan Barrack ABD’nin yalnızca Ankara büyükelçisi değil, aynı zamanda Trump’ın en yakın arkadaşı ve bağış toplayıcısıdır. Bu nedenle bölgesel sorunlarda, özellikle Trump’ın Suriye ve orta doğu politikaları ile Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konularında özel danışmanıdır.

Bu nedenle söyledikleri yalnızca kendinin değil, Trump’ın ve dolayısıyla ABD’nin düşünceleridir.

Röportajda Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin iyileştirilmesi gerektiğini savunan Barrack, ABD’nin bu süreçte bir "köprü" olabileceğini söyledi. Kıbrıs meselesine de değinen büyükelçi, tartışmalı bir benzetme yaparak, “Sağlıklı bir vücudun ortasında bir apse (irin) barındıramazsınız. O vücudun her parçasının iyileşmesi gerekir. Kıbrıs kilit bir parça” dedi.

ABD’nin Ortadoğu için belirlediği yeni siyasette Kıbrıs’ta erken bir çözüm öngörmektedir.

Özellikle son Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya ile ilişkilerini değiştiren ve batıya daha çok yaklaşan Kıbrıs Cumhuriyeti, ABD ve İsrail ile de çok yakın ilişkiler kurdu.

Her iki ülkeye de kendi askeri üslerini, hava ve deniz limanlarını kullanma izni verdi. Bununla da kalmadı İsrail ile ortak askeri tatbikatlar yaptı.

Hristodulidis bu ilişkilerden oldukça memnundur. Bu ilişkilerin kendilerini daha güvende hissettirdiğini iddia ediyor. Ayrıca bu ilişkiler sayesinde bölgedeki enerji kaynaklarından ve olası yeni enerji koridorlarıyla, yeni ticaret yollarından daha çok yararlanacağını düşünüyor.

Üstelik bu coğrafyanın en önemli ve kilit ülkesi olan Türkiye’yi bu süreçte dışarıda bırakacağını sanıyordu. Hala da öyle sanıyor.

Türkiye de bu gelişmelerin farkında olarak son iki yılda batıya biraz daha yaklaşmaya, AB ve ABD ile ilişkilerini yeniden geliştirmeye çalışıyor.

Erdoğan Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin yeni başlıklar açılarak yeniden başlaması için AB’ye çağrı yapıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile görüştü. Her ikisiyle de çok uzun görüşmeler yaptığını aktaran Fidan, bütün konuları açıklıkla masaya yatırdıklarını söyledi.

Fidan “üyelik süreciyle ilgili açıkçası bazı devam eden çalışmalar var ama burada belli fasılların açılması gerekiyor. Burada belli blokajların kalkması lazım. 2019'da alınmış belli kararlar var, onların tekrar kaldırılması lazım. Şu anda ona yönelik çalışmalar var” dedi.

AB üyelik sürecinin önündeki en büyük engelin Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü olduğunu herkes biliyor. Açılması beklenen belli fasılların neden açılmadığını da herkes biliyor.

AB ve Türkiye’nin “kazan kazan” çerçevesinde üyelik müzakerelerini ilerletebilmesi için Tom Barrack’ın deyimiyle “Kıbrıs kilit bir parçadır” ve bu kilidin çözülmesi gerekir.

Türkiye’nin hem doğu Akdeniz’de oluşturulacak yeni enerji koridorları, hem de Hindistan’dan başlayarak Ortadoğu üzerinden Akdeniz’e, oradan da Avrupa’ya ulaşacak yeni ticaret yollarından dışlanmaması için de bu kilidin mutlaka çözülmesi gerekmektedir.

Bu nedenle BM kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in bugün başlayacak Kıbrıs temasları ve ardından gelecek Atina, Ankara temasları çok önemli olacak.

Ortadoğu’nun yeniden şekillenmesinde hem Kıbrıs’ın, hem de Türkiye’nin rol alabilmesi için Kıbrıs sorununun çözümlenmesi şarttır.