63 kaybı üç Kıbrıslıtürk için Lefkonuk dışında yeni kazılar…

Kayıplar Komitesi’nin Lefkonuk dışında, Akova’ya yakın bir tarlada 1963 kaybı üç Kıbrıslıtürk’ün gömü yerinin arandığı yeni bir kazı başlattığı öğrenildi…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Dr. Erge Yurtdaş’tan ve Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Çınar Karal’dan aldığımız bilgilere göre, sözkonusu tarlada geçmişte bazı insan kalıntıları görüldüğü, bu insan kalıntılarının esas gömü yerinden bu noktaya taşınmış olabileceği yönünde bazı bilgilere ulaşıldı. Geçmişte bazı okurlarımız da, Lefkonuk-Yipsu/İpsoz/Akova arasındaki bir bölgeye bazı kayıpların gömülmüş olduğuna dair söylentilere dikkat çekerek bilgi vermişler, biz de bu söylenenleri sayfalarımızda yayımlamıştık…

Lefkoşa’ya giderken Lefkonuk’ta (Lefkonico/Geçitkale) 1963 sonunda yoldan alınarak bir ayı aşkın süre Lefkonuk polis karakolunda tutulan ve sonrasında öldürülen bazı Kıbrıslıtürk kayıplar hakkındaki tanıklıklara da yer vermiştik. Sözkonusu tanıklıklarda, üç Kıbrıslıtürk’ün polis karakolundan alınarak Lefkonuk dışındaki Mersinlik bölgesine götürüldükleri (Mersinlik/Flamudi köyü değil, Lefkonuk köyünün piknik alanı Mersinlik bölgesi) ve burada öldürüldükleri aktarılmaktaydı.

Lefkonuk’ta (Geçitkale/Lefkonico) böylece şu anda iki kazı devam ediyor. Lefkonuk’taki birinci kazıda iki kayıp şahıstan geride kalanlara ulaşılmıştı, ikinci kazı da yeni açılan ve 63 kaybı üç Kıbrıslıtürk’ün gömü yerinin arandığı kazı…

KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Dr. Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, kazılarda son durum şöyle:

*** Göçeri/Bilelle/Pileri: 1974 yılından kayıp bir Kıbrıslırum’un bölgede bulunan bir tarladaki iki zeytin ağacı arasına gömülü olabileceği yönündeki bilgi üzerine, araştırma ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili tarla ve zeytin ağaçları tespit edilmiştir. Kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Akçiçek/Siskilip/Sisklipos: 1974 kaybı olan bir Kıbrıslırum’un, araştırma ekibi tarafından değerlendirilen tüm bilgiler doğrultusunda bu bölgede yer alan bir tarla içerisinde gömüldüğü yönündeki bilgi üzerine başlatılan kazı çalışmaşaları devam etmektedir.

*** Geçitkale/Lefkonuk/Lefkonico: 1963 kaybı üç Kıbrıslıtürk’ün Geçitkale dışında Akova’ya doğru bir tarla içerisine gömüldüğü yönündeki bilgiler üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Geçitkale/Lefkonico/Lefkonuk: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum’un, Geçitkale’de tarla sürülürken insan kemiği ve askeri kıyafet parçalarına rastlandığı yönündeki bilgi üzerine başlatılan kazı çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar sırasında 2 kişiye ait kalıntılara ulaşılmıştır. Sistematik kazı ve belgeleme süreci tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Mineraliköy/Neo Horgo: 1974 yılından kayıp Kıbrıslırum bir şahsın Mineraliköy’de av ve atış kulübünün yanında yer alan palmiye ağacının yakınındaki bir kuyu içerisine gömülmüş olabileceğine dair gelen bilgi üzerine bölgede araştırma gerçekleşmiş. İlk incelemelerde kuyunun mevcut konumunun arazide tespit edilemediği belirlenmiştir. Bu durumda geçmiş dönem haritaları ve topoğrafik veriler kullanılarak kuyunun yeri tespit edildi ve kuyu kazı çalışmaları son buldu.

*** Gönyeli/Kioneli: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum’un bir kuyuya atılmış olduğu bilgisi doğrultusunda kazı çalışmaları başlamıştır.

*** Girne/Keryneia: 1974 yılından kayıp bir grup Kıbrıslırum’un, geçmişte 38 kişinin kalıntılarının açığa çıkarıldığı Girne’deki “Botanik Bahçesi” olarak bilinen alanın devamında gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları, teknik nedenlerden dolayı geçici olarak durdurulmuştur.

*** Meriç/Mora: 1974 yılından kayıp bir grup Kıbrıslırum’un Ercan -Gaziköy yolu üzerinde, Meriç sınırları içerisinde bulunan köprünün altında gömülü olabilecekleri bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Zeytinlik/Templos/Temroz: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum’un, Zeytinlik bölgesinde bulunan arazi içerisinde gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları devam etmektedir.

*** Strovulo/Strovoulos: 1963–1967 kaybı olan bir Kıbrıslıtürk’ün bu bölgede bulunan sıra kuyuların içerisinde gömülü olabileceğine ilişkin bilgiler üzerine yapılan araştırmalar ve toplanan veriler doğrultusunda, söz konusu kuyuların yerleri tespit edilmiş ve kazı çalışmalarına başlanmıştır.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz…

Lefkonuk dışında bir tarlada 63 kaybı üç Kıbrıslıtürk'in gömü yerinin arandığı yeni bir kazıya başlandı

Mora'daki kazıdan görünüm

*** Kayıplar Komitesi’nden Fileleftheros gazetesine yalanlama:

“Mağusa Limanı’nda değil, NKL inşaatında insan kemikleri bulundu, bunlar Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığından insan kemikleridir…”

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Hakkı Müftüzade, FİLELEFTHEROS gazetesinin İngilizce web sayfası olan in-cyprus’ta yayımlanan yanlış bir haber üzerine düzeltme yayımladı ve “Mağusa Limanı’nda değil, NKL inşaatında insan kemikleri bulundu, bunlar Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığından insan kemikleridir” diyerek, bunların kayıplarla alakası olmadığına dikkat çekti.

Kayıplar Komitesi tarafından yapılan açıklamaya Namık Kemal Lisesi bölgesinin antik mezarlık üzerine kurulmuş olduğunu gösteren bir harita da eklendi.

Açıklamada şöyle denildi:

“3/12/2025 tarihinde Fileleftheros gazetesinin İngilizce web sayfası olan in-cyprus’ta Kayıp Şahıslar Komitesi'yle alakalı olarak ''Kıbrıslı Rum Üye Ofisi'nin verdiği Mağusa Limanı'nda depremden oluşan çatlaklar içerisinde şans eseri bulunan kemikler'' diye yayınlanan haber üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Kıbrıslıtürk Üye Hakkı Müftüzade aşağıdaki açıklamanın yapılmasını gerekli görmüştür:

Haberde yer alan “Mağusa bölgesinde insan kalıntılarının depremde oluşan çatlaklardan ortaya çıktığı” yönündeki ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Kıbrıs’ın kuzeyindeki okullarda yürütülen depreme karşı güçlendirme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında, Namık Kemal Lisesi’nde sürdürülen güçlendirme inşaatı sırasında insan kemikleri bulunmuştur. Bu bulgunun ardından Mağusa Polis Müdürlüğü durumu derhal Kayıp Şahıslar Komitesi'ne bildirmiştir.

Polis ekipleri, kalıntılara ulaşılmasıyla birlikte çalışmayı durdurarak alanı güvenlik altına almış ve kemikleri muhafaza etmiştir.”

“OSMANLI DÖNEMİNDEN İNSAN KEMİKLERİ…”

“Bilginin ulaşmasına takiben, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin iki toplumlu adli arkeoloji ekibi kalıntıları yerinde incelemek ve durum değerlendirmesi yapmak üzere bölgeye yönlendirilmiştir.

KŞK adli arkeoloji ekibinin sahada yaptığı incelemeler ve çevresel bağlam değerlendirmeleri sonucunda, kalıntıların Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığına ait olduğu belirlenmiştir. Bu değerlendirme yalnızca arazideki gözlemlerle değil, aynı zamanda tarihi haritaların bölgeyi açıkça bir Müslüman mezarlığı olarak göstermesiyle de doğrulanmaktadır.”

“KAYIPLARLA İLGİSİ YOK…”

“KŞK iki toplumlu adli arkeoloji ekibi gömülerin düzenli bir şekilde doğu–batı yönünde yerleştirilmiş olduğunu ve tipik bir Müslüman mezarlığı düzenini yansıttığını tespit etmiştir. Çalışmalar, Eski Eserler Dairesi Mağusa Şubesi ve Mağusa Polis Müdürlüğü ile eşgüdüm ve iş birliği içerisinde yürütülmüştür.

Tüm gözlemler ve bağlamsal veriler ışığında, söz konusu kalıntıların Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü kayıp şahıslar konusuyla ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir.”