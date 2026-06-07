İtalya’nın kuzeyinde bir grup insan, yıllarca buranın ayrı bir devlet olması gerektiğine inanmış… Bir zamanlar Kuzey İtalya’da kurulmak istenen hayali bir ülkeden söz ediyorum…

“Kuzey Birliği” anlamına gelen Lega Nord isimli siyasi parti ve lideri Umberto Bossi, “İtalya’nın kuzey bölgeleri ülkenin ekonomik yükünü taşıyor” diyerek “Padania Cumhuriyeti” fikrini ortaya atmış.

Bir bayrak yapmışlar…

Bir marş yazmışlar…

Bir futbol takımı bile kurmuşlar…

1996 yılında da sembolik bir bağımsızlık ilan etmişler.

Ama ne İtalya tanımış Padania’yı…

Ne dünya…

İşin ilginç tarafı şu…

Padania adına değil…

Lega Nord adıyla İtalya’nın seçimlerine girmişler.

Roma’daki parlamentoya milletvekili göndermişler.

Hükümetlere ortak olmuşlar.

Yani bir yandan “Kuzey İtalya ayrılsın” demişler… Bir yandan da İtalya Parlamentosu’nda siyaset yapmayı sürdürmüşler.

Zaman geçmiş…

Bugün o hareketin devamı olan Lega, artık yalnızca kuzeye değil, bütün İtalya’ya sesleniyor.

Hatta hükümette…

Parti adından “Kuzey” sözcüğünü de çıkarmışlar.

“Biz ayrılıkçı değiliz” demişler.

Padania ise bayrağıyla, marşıyla, futbol takımıyla siyasi tarihin en ilginç kurgularından biri olarak kalmış.

Bir tür sembolik cumhuriyet…

Biraz nostalji…

Biraz siyasi folklor…

Biraz da eğlencelik…

***

İşte bu Padania’nın takımını yendi bizim çocuklar ve İtalya’da kupa sevinci yaşadı.

Yüreklerine, ayaklarına, nefeslerine sağlık…

Tebrikler.

Ne güzel de sevindiler…

Hakları…

Ama abartmadan…

Öyle üç maçla “Avrupa Şampiyonu” olunmuyor.

Özelde futbolcularımız, genelde gençlerimiz; hele de takım olarak ve kendi kimliğiyle uluslararası temsiliyete aç…

Hem de nasıl aç…

Dünyaya açlığımızı bir CONIFA şampiyonluğuyla bastıran gençlerimizin yeteneklerine, hırslarına, sevinçlerine saygı duyuyorum.

Yine de başarı, ancak gerçek ölçeği içinde değerlidir. Eğer onu olduğundan büyük görmeye başlarsak, yanılsamanın içinde yaşamaya başlarız.

O zaman "vasatlığı" dünya sanırız!

Bir nefes olsa da bu turnuva, asıl hedefimiz olan küresel spor arenasının, yani FIFA ve UEFA çatısı altındaki gerçek uluslararası temsiliyetin yerini tutamaz, tutmamalı...

***

Padania…

Bir tür sembolik kupa…

Bir temsiliyet ihtiyacı…

Bir nefes...

Bir farkındalık aslında…

Biraz da eğlencelik…

Bir hayali devlet, bir gerçek hasret...