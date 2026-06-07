Nereye doğru? Çözüm mü?

Sevinelim mi üzülelim mi?

Neye?

CONIFA’daki şampiyonluğumuza!

-*-*-

Cevdet Yılmaz da kutlamış!

Genel Vali mi?

-*-*-

Ne saçma sorular değil mi?

Genel vali!

Şampiyonluğa sevinmek ya da üzülmek!

Üzülmek olmaz ki!

-*-*-

Çocuklarımız yıllardır, tutucu tavrımız nedeniyle uluslararası temaslardan yararlanamıyor!

-*-*-

Tutucu tavır derken?

Hem Türk tarafının hem de Rum tarafının tutucu tavrı tabii ki!

Hepimizin tutucu tavırları!

-*-*-

Çözüm düşmanı!

Gıcık!

Hırsız!

Fırsatçı ve de ganimetçi tavırlar!

-*-*-

Tamam, CONIFA’daki şampiyonluğumuzu “ulusal gurura” çevirmek de doğru değil ama çocuklarımızın başarısını küçümsemek de korkunç bir ayıp!

Hem ayıp hem de yazık!

Çünkü ortada emek de var, alın teri de var!

Ve evet çocuklarımızla gurur duyuyoruz!

Bravo!

-*-*-

Tutucu tavır dedik ya...

-*-*-

Çözümün önündeki en büyük engel...

Tutuculuğumuz!

İki toplumlu hatta çok toplumlu tutuculuk!

-*-*-

Mağusa – İskele yolu üzerinde eski Rebeca, sonradan Oscar Park ismiyle bildiğimiz ve evet “ganimet” bir şirin otel; bir süreden beri Oscar Group ile Romatem Group iş birliğinde hizmet vermeye başlamıştı…

Yeniboğaziçi sınırlarındaki bu merkez 42 yataklı… “Romatem Move Kıbrıs İleri Teknoloji ve Robotik Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi” adını taşıyor…

Cumartesi akşamı resmi açılışı yapıldı…

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hastanenin yurt dışı sevklerini azaltacağını belirtti… Cesur bir yatırım… Faydalı olacağından eminim…

Yapmayalım mı bu tür yatırımları?

Oscar Grubu kutlarım…

Yapacağız tabii ki!

-*-*-

Mülk Rum mülkü!

Öyle biliyorum!

TMK’da “halletmediysek” sorun olur mu?

Sanmam!

Hiç sorun olmaz!

-*-*-

Zaten Kuzey Kıbrıs’ın tapulu arazilerinin neredeyse yüzde 90’dan fazlası “Rum mülkü!”…

-*-*-

Çözüm olur mu?

Çözüm olursa nasıl olacak?

Rumlar mülklerinin tamamını alacak mı?

Hayır almayacak!

Ne kadarını alacak?

Bilmiyoruz!

-*-*-

Haaaa müthiş karanlık bir ekonomimiz var bu ülkede...

Bir de belirsizlik!

Ama bu belirsizliğe rağmen, yani siyasi gelecek belirsizliği demek istiyorum; yatırımlar da hız kesmiyor!

-*-*-

Çatalköy’de bir beş yıldızlı otel daha açıldı...

Concorde gruba ait...

Helal olsun!

-*-*-

Rum mülkü mü?

Bilemem!

-*-*-

Nasıl bir çözüm?

-*-*-

Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’den gelen Türkler, ellerindeki mülkleri iade mi edecek?

Parasını mı ödeyecek?

Yoksa, Güney’de bıraktığımız ve henüz satmadıysak, bir şekilde bize ait olan mülklerle değişecek miyiz?

-*-*-

Mülkleri geçtik!

-*-*-

Vatandaşlık nasıl olacak?

-*-*-

KKTC’nin resmi de jure nüfusu yanılmıyorsam 500 bine dayandı!

-*-*-

Bunların sadece 90 bin kadarı aynı zamanda “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı!

-*-*-

Peki, geriye kalan 400 bin civarındaki “KKTC Kimlik ve Pasaportu hamili vatandaşlara” olası bir çözümde, “Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik – pasaportu, yani vatandaşlığı” mı verilecek?

-*-*-

Rumların ağır çoğunluğu, bu insanlara değil pasaport ya da vatandaşlık vermek; tamamını gemilere doldurup, geldikleri yere göndermekten yana!

-*-*-

Yerleşik diyor, başka bir şey demiyorlar!

-*-*-

Ayrıca hiç konuşmadık bu meseleyi ama AB üyesi ülkelerin vatandaşları, en az 400 bin kişinin aniden ve bir çırpıda “AB’nin her türlü hakkından faydalanması” konusuna sizce nasıl bakacak?

-*-*-

Bence AB’nin vergi mükellefi – ağır faşistleri bir tek kıvılcımla, bu konuyu dev yangına çevirir!

-*-*-

Bir mesele daha!

-*-*-

Türkiye, askerini, öğrencisini, vatandaşını KKTC’den çeker mi?

Çekmeli mi?

Çekerse ne olur?

-*-*-

Mesela diyorum!

Bir hayalini kurun!

-*-*-

Öğrenciler gitti, binlerce ev bomboş!

Türkiye kökenliler de gitti diyelim - ki 10 yaşında gelen çocuğun belki de şu anda torunları çocuk sahibi olmuştur veya olmak üzeredir – kimi nereden gönderiyorsun, ohaaa yani!

-*-*-

Yolunuz en son ne zaman Mağusa’ya düştü!

Peki Girne’ye!

-*-*-

Tamam “vatandaşlık” başka, “Ada’da yaşıyor ve çalışıyor olmak başka” diyebilirsiniz de bu mesele bence gerek müzakereler gerek AB vatandaşlığı gerek Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı ve gerekse KKTC’nin kapkaranlık da olsa ekonomik gerçeği ile alakalı tam bir “gapteli”dir!

-*-*-

Dün sabah, bisiklet sürmek için yine Güney’deydim...

Güneşi hiç görmeden, dev ağaçların arasında, kilometrelerce bisiklet süren, yürüyen ama en çok kıskandığım, köpeklerini gezdiren yüzlerce insan...

-*-*-

Hepsi sağlıklı!

Hepsi mutlu!

Hepsi vatandaş!

-*-*-

Bize göre sıkıntıları yok!

-*-*-

Mesela dışişleri bakanları, Yunanistan’a veya Yunanistan’ın çıkarlarına çalışmıyor!

-*-*-

Amaaaaaan; en çok kıskandığım konuya geleyim...

Zaman zaman köpeklerimden biriyle Gönyeli’de yürümeye çalışırım...

-*-*-

Herkesin köpeği var, olmalı da...

Köpek beslemek keyifli, huzur verici ama zor...

-*-*-

Lefkoşa’da, Gönyeli’de ve Ada’nın birçok bölgesinde ciddi sayıda sokak köpeği var...

Ve gerçekten tehlikeli...

Ne yapacakları, köpeğinizi ve kendinizi nasıl koruyacağınız belli değil!

-*-*-

Güney’de sokak köpeği yok!

Sokak kedisi çok!

Onlara da her yürüyüşçü mama ve su bırakıyor; yuvaları falan var yürüyüş yolu boyunca...

-*-*-

Kıbrıs meselesi çözülür mü?

Çözülmeli...

-*-*-

Çözüm, atama T.E.’nin çıkarına halel getirebilir; O’nun gibiler de sıkıntı yaşayabilir ama çözüm, hepimizin malımıza mal, vatandaşlığımıza vatandaşlık, ulusal takımımıza ulusal takım, köpeğimize bile hak olacak!



Ah be Magarios ah!