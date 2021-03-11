ÖZEL SEKTÖR KAÇINCI SINIF?

Hükümettekiler sürekli ‘kaynak’ arayışında…

Ne kaynağı?

Bizzat kendilerinin aldığı kararlarla kapatılan sektörlerde çalışanlara ve iş sahiplerine ‘sadaka’ verecekler ya, onun kaynağı…

Neredeyse bir ay oldu ‘maaş desteği’ vereceklerini söylediler, ama bunca zamanda ‘kaynak’ işini halledemediler.

Maliye Bakanı her çıktığı programda boynunu büküyor, ‘Bütçede açık çok’ diyerek…

Ah ne kadar üzüntü verici!..

Devletimize zeval gelmesin.

Devlete zeval gelmesin de, vatandaşın başına ne gelirse gelsin, öyle mi?

Nasılsa insanlarımız aç da yaşayabilirler.

Devlet yönetimi bunu söylüyor tam da…

“Ne zaman ödenecek bu destek?” sorusuna sürekli kaçamak cevaplar veriyorlar.

‘Evet, zamanında ödenmesi lazım’mış ama ‘kaynak arayışı sürüyor’muş, hem ’58 bin başvurunun tamamına vermek mümkün değil’miş…

Yani o rakamı aşağıya çekecekler, anlaşıldı.

Belli ki bir ‘ayırımcılık’ daha yapacaklar insanlar arasında…

Farklı sektörleri karşı karşıya getirecekler bir kez daha…

Herkesi birbirine kırdırma, düşman etme politikası mı izliyorlar nedir?

**

Özel sektör çalışanını memur ve emekliye düşman ettiler önce…

Çünkü kamu görevlisi ve emeklisine gününde maaş vermek için sürekli gayret ediyor hükümetimiz. Gerektiğinde iç borç, bulabildiğinde Ankara’dan borç alıyor. Yetmedi mi? Tahvil basıyor, bono çıkarıyor.

Bir şekle nevaleyi düzüyor.

Ama iş özel sektöre geldiği vakit, aynı hükümet ‘para yok’ diyor!

E borçlan işte…

Yok, olmaz!

Türkiye’den iste…

Vermez, alamam.

Tahvil çıkar, bono sat…

E yok, yenim dar!

‘Oynamaya niyeti olmayan gelin’ gibi azınlık ve de biatçı koalisyon hükümeti…

İki ayda 50 civarı üst düzey bürokrat atayarak kamu maliyesine yüz milyonlarca liralık külfet getirmesini biliyorlar pek ala…

Yeni Saray’lara, gıcır gıcır ve son model Mercedes’lere para bulabiliyorlar.

Seçim döneminde devlete tamamen usulsüz, kuralsız aldıkları yüzlerce kişinin giderini bu toplumun boynuna asabiliyorlar.

Ama mesele gariban özel sektör çalışanına, emekçiye, esnafa, kendi nam ve hesabına çalışana, gün kazanıp gün yiyene geldi miydi, orada hemen boyunlarını büküyorlar.

“Para yok, kaynak arıyoruz, bulursak vereceğiz” diyorlar.

Bu kesimin adı yok çünkü devletin listesinde…

Varsa bile çok alt sıralarda…

‘Sadaka’ verilen ‘dilenci’ kategorisinde!..