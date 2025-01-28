Organize İşler Cumhuriyeti (!)

“Devlet” dedikleri talan düzeni şimdi de çalıntı araçları kullanıyor.

“Hırsız”a ortaklık eden bir yönetim var, düşünsenize…

Resmi Hizmet Aracı olarak yollarda geziyor, çalıntı mallar…

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Bu bir kültür elbette…

İşin aslı tam bir “zehir.”

“Ganimet” üzerine inşa edilmiş düzen kendini koruyor ve zihniyet değişmiyor.

1974 Harekatı’ndan sonra kuzeyde, Kıbrıslı Rumlardan en az 20 bin motorlu araç kalmıştı.

O arabalar da tutanın elinde kaldı.

Yine “Ulusal” hassasiyetle (!)

Eski Meclis tutanaklarını araştıranlar bu gündemi iyi bilirler, meraklısına da Mete Hatay’ın kitaplarını öneririm.

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20 bin aracın bir kısmına asker el koymuştu o dönem…

“Vatan için” paylaşıldı.

O dönem yine araçların bir kısmı “Resmi Hizmet Aracı” yapılmıştı.

Bu arabaların asıl sahipleri de insandı.

Şu yapılmadı örneğin…

Savaş nedeniyle araçlarını kaybedenlere verilmedi öncelik…

O dönem adanın kuzeyinde kalan araçların, 20 milyon sterlin kıymetinde olduğu yazıyor tutanaklarda…

“Hüüüp” dedi içti birileri!

Yanılmadınız, her şey vatan için yine…

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O dönemki “Ulusal” akıl yine formüller üretti, güya yasal kılıf hazırladı ve birer birer yandaşlarına peşkeş çekti araçları…

Yüksek kademeli memurlar, mebuslar, parti teşkilatından arkadaşlar öncelikliydi…

“Elbette ki bunları garajlarda, ambarlarda çürütemezdik” diyor o dönem, Meclis’te konuşan Fuat Veziroğlu…

Şu dramatik cümleyi kurmuştu ardından:

“Yasal kılıf uydurulsa da sosyal adalet denen bir kavram vardır. Sen aldıydın ben almadıydım, ben kötüsünü aldıydım, sen Mercedes aldıydın, bana Moscoviç kaldı diye vatandaş arasında bir araba kavgasıdır başlatılıp gidiliyor.”

50 yıl sonra yine bir Meclis konuşmasında, bakınız ne diyor Maliye Bakanı:

“Devlet tarafından el konulan araçları devletin ihtiyacı doğrultusunda kullanmak gerekir. Bu araçları ambarda bekletip çürümesine vesile olamayız. Yapılan işlemlerde hiçbir sıkıntı, hiçbir gayri yasal durum yoktur. Hukuki görüşleri de alınmıştır”

Bunlar çalıntı!

Bunu görmüyor ya da umursamıyor.

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Farkında mısınız?

Temelindeki harç “çalıntı” bir yapıdan söz ediyoruz.

Tam bir arka bahçeye dönüştü adanın kuzeyi…

Bahis, uyuşturucu, sahte diploma, insan kaçakçılığı, kara para aklama, ne ararsan var.

İnterpolun aradığı adamlar “Saray”da ağırlanıyor ülkemde…

Araba meselesi yeniden deşifre etti yaratılan düzeni…

Son iki yılda “tespit edilebilen” 63 çalıntı araç var, diyorlar.

Kim bilir gerçek rakam ne kadardır.

Çalıntı araçlara güneye geçişlerde el konulduğunu söylüyor bakan!

Gördünüz mü, “tanıyın” dedikleri düzen, nasıl rezil bir halde…

“Bizim görevimiz ülkeye gelen böyle araçların vatandaşa satılmasını önlemektir” diyor Bakan!

Halbuki biz, sizin göreviniz “hırsızları yakalamak” diye biliyorduk.

Bu çalıntı malları “resmileştirmek” yerine…

***

Uluslararası toplumun dışında kurulan bu düzen ne kadar kir varsa, ne kadar hile, yasa dışılık, karanlık iş, hepsini bünyesinde topluyor.

“Organize İşler Cumhuriyeti.”

Külliyesi kaçakmış, kime ne?